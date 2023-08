Messi y el Inter Miami clasifican a la final del torneo Lamar Hunt

El FC Cincinnati cayó de local en penales ante el Inter Miami de Lionel Messi que accedió a la gran final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup. El juego había terminado 3-3.

El joven guatemalteco Arquímedes Ordóñez no fue convocado en el Cincinnati para la semifinal que se realizó en el TQL Stadium en Ohio.

Las “garzas” de Cincinnati se adelantaron con goles de Luciano Acosta a los 18 minutos, cuyo remate se desvió en un defensor para descolocar al portero Callender.

Can you hear us, Cincy? pic.twitter.com/hIRHOtqlVh — FC Cincinnati (@fccincinnati) August 23, 2023

Y a los 53 minutos Brandon Vásquez desprendió un latigazo luego de contragolpe de las “garzas”. Leonardo Campaña descontó a los 68 luego de cabecear a quemarropa un servicio de Messi en pelota parada.

Messi ▶️ Campana to put us on the board! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

Pero el Inter no se rindió y con 8 minutos de reposición, Campana anotó el empate para forzar los tiempos extras. Los de Messi se pusieron adelante apenas a los 3 minutos del alargue por medio de Josef Martínez, pero el japonés Yuya Kubo igualó a los 114 minutos.

Benja to Martinez to put us in the lead in @opencup semi final! 👏👏👏👏 #CINvMIA | 2-3 pic.twitter.com/pN78p0ngFF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

En los penales, el Inter otra vez supo mantener la sangre fría para acceder a otra final, luego de ganar hace pocos días la Leagues Cup que también se definió desde los once pasos ante el Nashville SC.

Ahora el cuadro de Messi espera al ganador entre el Dinamo de Houston y Real Salt Lake, donde milita otro connacional, Rubio Méndez Rubín, quien tampoco fue convocado a este partido.