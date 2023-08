ALas845: entrevista al diputado Samuel Pérez por el caso del Movimiento Semilla

El viernes en el espacio de análisis de ALas845 el diputado Samuel Pérez, fue invitado para hablar sobre el caso de supuestas irregularidades en la creación del partido Movimiento Semilla.

Según el legislador, el caso en primera instancia debería estar asignado en la Fiscalía de Delitos Electorales, además de señalar las dificultades que tuvieron al momento de querer registrar a la agrupación.

“Es muy claro que es una persecución de un pequeño grupo de corruptos que están a punto de que se les caiga su sistema. Nosotros cuando empezados a inscribir el partido, además de impugnarnos, no nos aceptaban firmas; el TSE no nos aceptó el 80% de las firmas. Es curioso que ahora digan que es por firmas falsas. Eso lo dice Curruchiche pero no lo sabemos, porque no nos dan acceso al expediente”, dijo.

Pérez recordó que el mismo partido presentó una denuncia al tener información de la posible supuesta adhesión irregular de la una persona.

“No tiene que ver nada la FECI en un proceso electoral. Es un atentado en contra de la democracia. Allanaron nuestra sede de forma ilegal y van a seguir otras acciones. Nosotros nos enteramos que podía haber un proceso irregular de una persona afiliada. Nos pareció raro porque subíamos hasta foto de los afiliados. Escuchamos un rumor e hicimos la investigación interna”, indicó.

El diputado indicó que no pueden dar mayores detalles de su postura, pues nunca les han dado acceso al expediente sobre el caso.

“El caso no está en reserva y nos han dado excusas ridículas. En una ocasión se escondió el fiscal. Nosotros no contratamos ninguna empresa para realizar afiliaciones. Teníamos mecanismos de control interno. Reconocíamos como válidas las firmas que el Tribunal nos depuraba. No sé si le dieron una copia o solo se lo mostraron el expediente al secretario de la OEA”, explicó.

Sobre el resultado en la pasadas elecciones que los ubicó como una de las bancadas con más presencia en el Congreso, Pérez confesó que nunca esperaron obtener el número de curules y lo calificó como un hecho histórico.

De las diputaciones obtenidas, teníamos proyecciones que eran realistas pero esto fue histórico. De 7 ahora pasamos a 23. Tomamos el resultado con sorpresa, pero más con responsabilidad. Sabíamos que tendríamos un resultado bueno, pero esto fue histórico”, aseguró.

El diputado fue enfático en decir que si la suspensión a la agrupación se desarrolla, no afectaría al trabajo de los diputados e incluso podrían crear otro partido.

“Si es necesario, hacemos otro partido. Semilla va más allá y se trata de la organización. Si se suspende, podemos seguir operando en el Congreso y nuestro voto será igual de válido. Estamos preparados para cualquier escenario”, añadió.

Al ser cuestionado sobre si será parte del gabinete del presidente electo, dijo tajantemente que su lugar seguirá siendo el Congreso.

“No seré parte del gabinete. Me quedo en el Legislativo. De hecho tengo dudas si hay límite de edad para integrar un ministerio”, confesó.

Vea la entrevista completa: