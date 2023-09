¡Revancha! Comunicaciones contra Herediano en cuartos de Copa Centroamericana

Comunicaciones conoce esta noche a su rival en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Los cremas clasificaron como segundos del Grupo C luego de caer 1-2 ante el costarricense Herediano, que remontó en el Doroteo Guamuch Flores la noche del miércoles. Los albos se quedaron con 9 puntos, uno menos que los ticos.

Se trata del único club nacional en seguir activo en el torneo, luego de las eliminaciones de Xelajú MC y Cobán Imperial.

La Concacaf anunció que los cremas se volverán a enfrentar al Herediano en los cuartos de final del certamen, con el aliciente de que si pasan la llave, accederán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 en donde ya esperan clubes mexicanos, estadounidenses y uno canadiense.

La victoria de Alajuelense por goleada 5-1 ante Motagua, relegó al club hondureño al sexto lugar de la clasificación dentro del torneo, por lo que dejó la puerta abierta a la revancha entre cremas y ticos, quinto y cuarto lugar de la promoción.

En total la Concacaf dará 6 boletos, pues los perdedores de las llaves de cuartos de final jugarán un repechaje para obtener los dos últimos boletos.

Las llaves quedan así:

Alajuelense vs Cartaginés

Saprissa vs Real Estelí

CAI vs Motagua

Herediano vs Comunicaciones

🏆Copa Centroamericana 2023

📍Bracket Así queda el BRACKET para definir a los Equipos que Clasificarán a la CONCACAF Champions CUP 2024🏆 -Los 4 Ganadores de los 4tos de FINAL avanzan a la CCC.

-Mientras que los 4 Perdedores jugarán un Repechaje para quedarse con los 2 Cupos. pic.twitter.com/Jz49GudPMI — CONCACAF Zone (@TodoConcacaf) September 1, 2023

La llave de los cremas se realizará de ida y vuelta, empezando como locales a finales de septiembre y cerrando de visita a principios de octubre.