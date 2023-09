NASA revela nuevo cráter lunar probablemente creado por misión rusa

En la Luna ha aparecido un nuevo cráter, que probablemente se creó cuando la misión rusa no tripulada Luna 25 se estrelló contra su superficie.

Imágenes tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y publicadas por la agencia el jueves revelan el nuevo cráter.

La nave Luna 25, el primer módulo de aterrizaje lunar de Rusia en 47 años, fue lanzado el 10 de agosto y se esperaba que aterrizara cerca del polo sur lunar un par de semanas más tarde.

Pero la comunicación con la nave se interrumpió y Roscosmos, la agencia espacial rusa, informó que se había producido una “situación de emergencia” mientras Luna 25 intentaba entrar en una órbita lunar previa al aterrizaje el 19 de agosto.

NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter imaged a new crater on the Moon’s surface that is likely the impact site of Russia’s Luna 25 mission, which experienced an anomaly that caused it to impact the Moon on Aug. 19. https://t.co/PWS0zuI6WN pic.twitter.com/1XGpA5WRC5

— NASA Moon (@NASAMoon) September 1, 2023