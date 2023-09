Problemas en Manchester entre Jadon Sancho y Erik Ten Hag por sus declaraciones

“Jadon no estuvo convocado al partido por su desempeño en el entrenamiento. No lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días en el Manchester United y así podremos tomar decisiones en primera línea, por eso para este partido no fue seleccionado”. explicó Ten Hag.

Hasta el momento, Sancho había jugado todos los partidos de Premier League menos este, sin embargo, todos fueron saliendo en todos desde el banquillo.

2 horas después del partido, Sancho publicó un comunicado en su cuenta de twitter que decía lo siguiente: “¡Por favor no crean todo lo que leen! No permitiré que la gente diga cosas que son completamente falsas. He estado entrenando muy bien esta semana. Creo que hay otras razones en este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo”. Afirmó el delantero.

También mencionó lo siguiente: “Todo lo que quiero hacer es jugar futbol con una sonrisa en mi cara y contribuir a mi equipo. Respeto todas las decisioes que toma el staff técnico, juego con fantásticos futbolistas y estoy agradecido de eso, así que sé que cada semana es un reto. Yo seguiré jugando sin importar qué”. Explicó Sancho.

Incluyendo este, sería el cuarto problema que tiene Ten Hag con un jugador del Manchester United desde que asumió el cargo, como los que tuvo con Cristiano Ronaldo, Harry Maguire y David De Gea.