ALas845: visita del Secretario General de la OEA

La visita del secretario de la OEA actualmente, para observar el proceso de transición de gobierno y reunirse con sectores, fue el tema abordado en el espacio de discusión de ALas845 del martes.

Alejandro Morales, internacionalista con maestría en gestión pública y analista independiente; y Luis Fernando Andrade, exembajador e internacionalista, analizaron el papel de Luis Almagro en el proceso electoral guatemalteco.

Andrade no se inmutó al decir que la presencia de Almagro en el país, se trata de un hecho sin precedentes en el continente.

“La visita de Almagro es una anomalía. La OEA monitorea la mayoría de elecciones a nivel Latinoamericano y es parte de una transparencia electoral. La situación de Guatemala ha sido anómala. El presidente Giammattei se vio obligado a invitarlo”, dijo.

Sobre la pregunta sobre si una misión electoral debe ser invitada, Morales indicó que todo grupo del exterior que desee observar de cerca el proceso electoral de un país, antes que nada debe ser invitado.

“El embajador de le UE dijo que si no se invitan las misiones de observación, no hubiesen tenido la facultad de conformarse en el país. Al gobierno le corresponde enviar por los canales oficiales la invitación. Ninguna viene de facto. El acompañamiento no conozco que se haya dado en otros estados. Sí lo ha dado en casos de crisis política, como en Perú, pero no en transición de gobierno”, explicó.

Andrade insistió en que Giammattei tuvo que invitar al Secretario de la OEA ante los informes que se dan del país, el cual enseña un panorama preocupante.

“Nosotros antes de la Carta Democrática sufrimos el serranazo. No todos los conflictos son iguales, pero los compromisos que adquieren los estados son importantes. El secretario de la OEA es la segunda vez que viene y están dispuestos de quedarse más tiempo si se requiere. La declaración que se hizo critica al gobierno, entonces hay preocupación”, adujo.

Para Morales, la situación se mantiene a la expectativa, pues opina que luego del próximo 31 de octubre, fecha en la cual el TSE mantuvo la personería jurídica del partido Semilla, se volverán a presentar acciones legales contra esa agrupación.

“Creo que al 31 de octubre se verán las argucias legales de siempre. Tendremos que ver con qué herramientas Semilla se enfrentará a esto. Por el lado del presupuesto creo que seguirá el mismo que está en curso”, aseguró.

Andrade fue enfático en decir que las acciones contra el partido no fueron por casualidad y señaló directamente al Registro de Ciudadanos.

“A mi criterio es un desorden deliberado. Los expedientes están bajo la responsabilidad del Registro de Ciudadanos, pero ahora que conviene, sale el expediente de Semilla. Hay que auditar esto. Se vuelve selectivo; Semilla no era una amenaza al régimen, que había apostado por Manuel Conde, que fueron recursos monetarios a través de los alcaldes”, agregó.

Vea el análisis completo: