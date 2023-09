ALas845: principales quejas de usuarios sobre el aeropuerto La Aurora y soluciones posibles

En el espacio de análisis de ALas845 se discutió las mayores quejas de los usuarios del Aeropuerto La Aurora y qué se necesita para hacer mejoras.

Francis Argueta, Director de Aeronáutica Civil; y Cristian Álvarez, diputado, discutieron sobre las carencias de la decadencia de la máxima terminal aérea del país.

Argueta se defendió basado en la carencia de un presupuesto adecuado, además de la poca continuidad de las autoridades a cargo.

“Ha sido un tema de falta de presupuesto a través de la historia. Ha sido bastante corto, comparado a las necesidades. Además, la falta de continuidad. En el gobierno del Patriota hubo 6 directores. En un cambio de gobierno se dio la pérdida del seguimiento al mantenimiento. No se quiso seguir con el proyecto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, dijo.

Por su lado, el legislador desmintió que la principal carencia sea la falta de presupuesto, pues dijo que la voluntad también es importante. Señaló directamente a Argueta al decir que sí ha tenido continuidad, pero no se dan resultados.

“Si alguien ha tenido continuidad en el puesto ha sido él (Argueta). Ha podido solucionar problemas, que no necesitan dinero, sino voluntad. El aeropuerto es un desorden. Adentro es más oscuro, el aire acondicionado es otro problema eterno. Cuando se atrasan los vuelos, parece que no hay nadie que actualice las pantallas. Los problemas crecen y no es cuestión de dinero”, indicó.

Entre las soluciones a corto plazo, Argueta adujo que se debe realizar una nueva normativa para otorgar jerarquía a Aeronáutica, además de separarla del Ministerio de Comunicaciones.

“La nueva ley busca separar a Aeronáutica con su propio presupuesto, jerarquía y retirarlo del Ministerio de Comunicaciones. Si alguien ha tenido voluntad, he sido yo. No tengo presupuesto pero busco convenios. Estoy de acuerdo en que los baños es un problema histórico. Pero ahora ya se solucionó porque hay una empresa que está 24 horas. Además se tendrá un outsourcing para la limpieza general”, aseguró.

Álvarez criticó que las instalaciones de La Aurora se utilizan para vender espacios comerciales y dio algunas opciones para agenciarse de recursos.

“Lo convierten en mercado, porque lo que les interesa es vender los espacios. Se podría alquilar la publicidad, los espacios en el aeropuerto. Muchos de estos contratos los heredó Francis Argueta. Hay posibilidades de modificar acuerdos; hay opciones”, dijo.

Al final del programa los ánimos se crisparon un poco, al Argueta recordarle al legislador que en el Congreso no le aprobaron los recursos que requería.

