Disminución de analfabetismo en Quetzaltenango

En Quetzaltenango se ha registrado una disminución de analfabetismo en el municipio de Quetzaltenango mejor conocido com “Xela”, en este 2023. Ya que de 8 mil habitantes solo se registra un 0.5 por ciento de vecinos que aún no saben leer y escribir, ellos no han podido usar los programas de estudio por diferentes causas.

De los 24 municipios que forman el departamento, 6 municipios son los priorizados, para aumentar los programas de alfabetización y apoyarlos a leer y escribir.

Uno de los problemas que tiene el personal de Conalfa para cumplir con las metas cada año, es la falta de personal afirman autoridades departamentales.

Quetzaltenango es el segundo departamento de importancia en el país, pero por su posición geográfica se encuentra entre los primeros 10 lugares de analfabetismo de los 22 departamentos del país.

Redacción: Óscar de León