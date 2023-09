Recompensa: Estados Unidos ofrece US$5 millones por responsables en asesinato de Fernando Villavicencio

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la recompensa de US$5 millones por dar con el paradero de responsables del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador.

Bajo el Programa de Recompensas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional la entidad estadounidense fijó el monto por información que “conduzcan al arresto y/o condena de los, todavía desconocidos, co-conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato del candidato presidencial”, además ofrece otra recompensa de hasta US$1 millón por información que conduzca a la identificación y localización de “cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio del Sr. Villavicencio”.

En una declaración del secretario de Estado, Antony Blinken, se explica que como parte del plan de asesinato ocurrido el pasado 9 de agosto, está involucrado un grupo de delincuencia organizada colombiana. Señala que la investigación, apoyada por el FBI, continúa identificando a otros implicados en el asesinato.

“Los Estados Unidos continuará apoyando al pueblo del Ecuador y trabajará para traer ante la justicia a individuos que buscan socavar los procesos democráticos a través de crímenes violentos”, se explica en el ofrecimiento.

