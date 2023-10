Un planeta con posibles océanos se encuentra en una zona “habitable”

Recientemente el Telescopio Espacial James Webb dio a conocer una serie de datos sobre un planeta colosal que se encuentra a 120 años luz del planeta Tierra y que podría albergar la posibilidad de que aguas fluyan en su superficie. La investigación efectuada con el observatorio espacial, que en la actualidad es uno de los instrumentos de carácter astronómico más avanzados en funcionamiento, desveló que el exoplaneta identificado como K2-18b, podría presentar algunos factores clave sobre masas de agua y posible vida.

El K2-18b se encuentra en una órbita la cual gira alrededor de la estrella enana fría identificada como K2-18. Este se localiza en una zona habitable de la estrella y posee una masa 8,6 mayor a la de nuestro planeta. Según un estudio sobre las observaciones realizadas por el telescopio James Webb, el exoplaneta cuenta con abundante dióxido de carbono y metano en su atmósfera. De acuerdo a un comunicado emitido por la NASA, la presencia de dichas moléculas de carbono, seguido de la escasez de amoníaco, podría ser un indicio de que cuenta con una atmósfera rica en hidrógeno que rodea a un mundo oceánico. Cabe resaltar que el carbono es un componente primordial de las formas de vida en el planeta Tierra.

El telescopio espacial Hubble inicialmente localizó evidencias de la presencia de vapor de agua en la atmósfera del K2-18b. Este descubrimiento fue compartido en una investigación publicada en septiembre del año 2019, donde un grupo de científicos se enfocó en estudiar más a profundidad las condiciones del exoplaneta. Tras este hallazgo, el telescopio Webb se centró en buscar que elementos eran los que aparecían en la atmósfera del colosal planeta. De acuerdo a los últimos estudios realizados al K2-18B, apuntan a que la molécula espacial identificada como “Sulfuro de Dimetilo” o “DMS”, podría estar presente en el planeta. Según la Nasa, en la Tierra está molécula espacial “únicamente es producida por la vida”, “la gran mayoría del Sulfuro de Dimetilo que se encuentra en la atmósfera terrestre es producida por el fitoplancton en ecosistemas marinos”.

Cabe destacar que los investigadores aún no se encuentran totalmente seguros que este exoplaneta está plagado de vida extraterrestre. El profesor de astrofísica y ciencia exoplanetaria de la Universidad de Cambridge, Nikku Madhusudhan, declaró que aún se necesitan hacer más estudios para comprobar la existencia de DMS en el K2-18b. Según los expertos, aunque los científicos confirmen la presencia del compuesto químico, no es una garantía de que existan organismos vivientes en el planeta.

Los hallazgos realizados sobre la composición atmosférica del planeta sugieren que podría ser un “exoplaneta hicéano”. Este es un tipo teórico de exoplaneta que es caliente, pero que se encuentra cubierto por océanos y una atmósfera que se caracteriza por ser rica en hidrógeno. Cuando un planeta presenta océanos líquidos, existe la posibilidad de que alberguen vida. Sin embargo, los investigadores aún no están completamente seguros de que este tipo de planetas hicéanos puedan tener vida. Según la NASA, de momento no se ha confirmado la existencia de un exoplaneta hicéano. Así mismo no existe un planeta que tenga las mismas características que el K2-18b en el sistema solar que habitamos. Este tipo de planetas son bastante extraños para los científicos.

Los investigadores tienen el objetivo de continuar con los análisis de las recientes observaciones de este exoplaneta, para seguir revelando los misterios que posee. Así mismo se tiene previsto continuar utilizando el telescopio espacial James Webb para realizar nuevos hallazgos que les permita avanzar con las investigaciones existentes.