Ex asistente de Marlene Blanco Lapola declara en caso “Cleopatra”

La ex asistente de la ex viceministra Marlene Blanco Lapola se presentó al juicio que se lleva por el caso Cleopatra en donde ha dado su declaración en calidad de testigo.

En el juicio que se lleva ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde se procesa a la ex viceministra y ex directora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola y otros 3 ex agentes policiales.. se ha presentado la ex asistente de la ex funcionaria a rendir su declaración como testigo.

De acuerdo a lo explicado al tribunal, Blanco mantenía reuniones con los ex agentes en su despacho en el segundo nivel del edificio de gobernación cuando esta fungía como viceministra, así también con un sector de representantes de transportes.

Según la teoría del Ministerio Público, es que ante la petición del sector transportista de ayuda contra un grupo de extorsionistas, Blanco conformó dicho grupo policial quienes dieron muerte de forma extrajudicial a los supuestos delincuentes.

En la declaración de la ex asistente, se hace referencia que por ordenes de Blanco se citaba a los otros co imputados y a otras personas, sin embargo esta afirmo que desconocía cuales eran los temas que trataban en dichas reuniones, pues su labor se centraba únicamente en convocar a las personas.

De momento se han escuchado a 3 de 25 testigos propuestos por el Ministerio Público durante le juicio, por lo que se espera que en el transcurso de las próximas semanas se escuchen al resto de testimonios así como la discusión de otras pruebas incorporadas al caso.

Por Sergio Osegueda