Otorgan Nobel de Química al descubrimiento de los puntos cuánticos utilizados en luces LED

Moungi Bawendi, Louis Brus y Alexei Ekimov son los ganadores, anunció el comité este miércoles en Estocolmo, pero el comité publicó inadvertidamente los nombres de los tres científicos horas antes del anuncio oficial.

Bawendi, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Brus, profesor emérito de la Universidad de Columbia, son estadounidenses. Ekimov es ruso y trabaja para Nanocrystals Technology Inc.

El periódico sueco Aftonbladet publicó una copia de un correo electrónico que, según dijo, procedía de la academia, informó Reuters.

Johan Aqvist, presidente del comité Nobel de Química, declaró a Reuters: “Es un error de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Nuestra reunión comienza a las 9:30 a.m. hora del centro de Estados Unidos, por lo que aún no se ha tomado ninguna decisión. Los ganadores no han sido seleccionados”, mencionó.

Redacción: Marcos Maldonado