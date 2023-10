Onceavo día consecutivo de bloqueos en territorio nacional

Los manifestantes han vuelto a reanudar los bloqueos en múltiples rutas ubicadas en diversos puntos del país. Desde horas de la mañana de este jueves 12 de octubre, varias personas han cerrados carreteras y calles con el objetivo de continuar con las protestas que ya llevan once días consecutivos realizándose. Las manifestaciones continúan informando que hasta que no renuncien las autoridades del Ministerio Público, no liberarán el paso en las diferentes vías sobre las que tienen el control.

A las 6:40 a.m. de este jueves 12 de octubre del 2023, las rutas más afectadas son la CA-1 Occidente con 20 puntos bloqueados, la CA-2 Occidente (Escuintla – Frontera Tecun Uman) con 11 puntos cerrados y la RN-15-7W con 7 puntos sin paso vehicular. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reporta un total de 98 bloqueos.

De momento las rutas que presentan bloqueos en ambos sentidos son las siguientes:

¡Tome sus precauciones!

Noticia en desarrollo…