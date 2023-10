¿Cómo la toma de la represa Xayá Pixcayá afectó a la Municipalidad de Guatemala?

En el análisis de a las 8:45 p.m. del domingo 15 de octubre, se abordó el tema de la resolución brindada por la Corte de Constitucionalidad donde ordenó a las fuerzas de seguridad recuperar el control en la represa Xayá Pixcayá ubicada en el municipio de Zaragoza en el departamento de Chimaltenango. Durante el programa se entrevistó al Secretario General de la Municipalidad de Guatemala, Hector Flores, para conocer la opinión y las repercusiones suscitadas por el cierre de la planta de agua de EMPAGUA. Los analistas encargados de brindar la entrevista fueron Carlos Hoffman y José Carlos Ortega.

La Municipalidad interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad

Según Héctor Flores, en relación al amparo que se solicitó el pasado viernes 13 de octubre y que fue ejecutado el domingo 15 por la Corte de Constitucionalidad, informa que “la acción de amparo se suscitó debido a la gravedad de la situación. Lo que ellos hicieron fue exponerle a la Corte de Constitucionalidad, de que ellos interpusieron un amparo el 11 de octubre y que no recibieron la toma de la represa como lo solicitaron. Esta planta de agua brinda un servicio público que está ligado con la salud de las personas”. Flores destacó la toma del acueducto de Xayá Pixcayá se cataloga como un delito de “Lesa Humanidad”.

¿Quiénes son los responsables de tomar el control en la represa de EMPAGUA?

De acuerdo con Héctor Flores, “Las autoridades no tienen un conocimiento directo de quienes son las personas que tomaron la represa“. A la Municipalidad de Guatemala les llamó la atención de lo bien estructurados que estaban las personas que tomaron la planta y como atacaron un servicio público sumamente importante. Flores indica que “en la toma de la planta estuvo inmersa una planificación previa a cometer el hecho. Fue un acontecimiento que utilizó inteligencia para realizarse”. Flores espera que la orden de la Corte de Constitucionalidad se acate lo más rápido posible.

¿Han intentado dialogar con las personas que ejercen control sobre la represa?

El Secretario General de la Municipalidad, Héctor Flores, comenta que el personal de la planta fue expulsado del lugar. “No se ha dado una conversación directa con un funcionario o el personal de EMPAGUA. En el caso de las fuerzas de seguridad y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se han intentado hacer esfuerzos para entablar comunicación con el grupo que tomó la represa. Sin embargo, no se ha concretado el diálogo. Los que tomaron la planta de EMPAGUA expresan que son parte del movimiento y que no quieren tener comunicación con las autoridades”. Flores indica que presuntamente estas personas tienen las mismas demandas que el resto de manifestantes, sin embargo, no lo pueden confirmar porque no hay contacto con estas personas debido a que mantienen una actitud hostil.

Cómo reaccionó la Municipalidad ante el cierre de la represa Xayá Pixcayá

De acuerdo con Héctor Flores, la Municipalidad de Guatemala entorno a palear este problema, aperturó un centro de operaciones de emergencia. Así mismo, se coordinó con varias entidades para ejecutar una serie de acciones. “Se conformó un equipo de respuesta inmediata donde se analizó en que lugares se debería de priorizar la entrega de pipas de agua. Además, se hizo un plan en conjunto para dar una solución a la emergencia“. Flores indica que “La Municipalidad ha tenido un papel rector frente al plan de respuesta ante este hecho“.

De que otra manera han afectado los bloqueos al servicio de agua en la ciudad capital

De acuerdo con Héctor Flores, “el proceso de potabilización en las plantas requiere varios elementos. Algunos de ellos no son producidos en el país. Por lo que si estos insumos no llegan a las plantas de tratamiento, se tendría un fuerte problema para potabilizar el agua en la ciudad. Los bloqueos han retrasado la entrega de estos productos“. Flores indica que necesitan la asistencia del Ministerio de Gobernación y el Ejército para asegurar que las plantas no vuelvan a sufrir un atentado como lo acontecido en Chimaltenango. “El agua es un recurso escaso y la Municipalidad ha hecho múltiples esfuerzos para mantenerlo y distribuirlo”.