Papu Gómez sancionado 2 años por dar positivo en antidopaje

‘Papu Gómez’ ha dado positivo en un control antidopaje, según informó en primicia ‘Relevo’. Las autoridades antidopaje no solo confirmaron su resultado positivo, sino también le impusieron una suspensión de dos años en su carrera futbolística. Tanto el futbolista como el Sevilla tuvieron conocimiento de este asunto hace meses, cuando recibieron la notificación correspondiente. Sin embargo, esta semana fue cuando se hizo efectiva la sanción de dos años. Dicha sanción, que llega cuando el jugador tiene 35 años, podría poner en riesgo su carrera deportiva.

🚨 BREAKING: World Cup winner Papu Gómez has been banned for doping — reports @relevo.

🇦🇷 Two year ban for the Argentine who recently signed with Italian side Monza as free agent after contract terminated at Sevilla. pic.twitter.com/XKNsgGhXlY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2023