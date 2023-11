Congreso elige magistrados de la CSJ para completar periodo 2019-2024

Luego de años de demorarse el proceso de selección, el pleno del Congreso eligió esta noche a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que solo acabarán el periodo de 2019-2024.

Los electos sustituirán a la magistratura que asumió en 2014 y que debió dejar los cargos en 2019.

El proceso que se agendó varias veces en el Congreso no avanzó, hasta que la Corte de Constitucionalidad ordenó a los legisladores elegir a los togados antes del 15 de diciembre.

Esta tarde durante el pleno, luego de designar a la pesquisidora por antejuicio a magistrados del TSE, los diputados votaron por los 26 postulantes que habían quedado en la lista final establecida por la comisión de postulación.

Durante el pleno no se verificó ninguna discusión por alguno de los candidatos y la designación fue rápida, pese a esperarse que algunos diputados se pronunciaran.

La CSJ queda integrada de la siguiente forma:

1. José Luis de Jesús Samayoa Palacios: actualmente es magistrado de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala.

2. Ronald Manuel Colindres Roca: actual magistrado vocal de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Civil

3. Benicia Contreras Calderón: ex presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial y actual magistrada presidente de la Sala de Apelaciones en Materia Tributaria.

4. Manuel Reginaldo Duarte: único magistrado que logra su reelección, los demás no se postularon.

5. Evert Obdulio Barrientos Padilla: actual magistrado de apoyo de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

6. Gustavo Adolfo Morales: actual magistrado presidente de la sala de apelaciones regional mixta de Huehuetenango.

7. René Guillermo Girón Palacios: fungió como juez de instancia en los años 90 y posteriormente se dedicó a asesorías jurídicas.

8. Elvia Ester Velásquez Sagastume: actual magistrada vocal I de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo civil y mercantil.

9. Carlos Humberto Rivera Carrillo: a la fecha únicamente ha fungido como abogado, no cuenta con una carrera en cargos públicos.

10. Héctor Ricardo Echeverria Méndez: ex magistrado de salas de apelación en el periodo 2009 – 2014.

11. Jorge Eduardo Tucux Coyoy: ex integrante del Consejo de la Carrera Judicial y actual magistrado suplente con función de Magistrado de Apoyo de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones Ramo Civil y Mercantil.

12. Claudia Lucrecia Paredes Castañeda: actual magistrada vocal 1 de la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativa.

13. Oscar Ruperto Cruz Oliva: ex presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; actual magistrado de la sala de apelaciones de niñez y adolescencia.

Cuando se desarrollaba la elección, diputados de oposición divulgaron una hoja con nombres de los candidatos que supuestamente serían elegidos. Al finalizar el proceso, efectivamente los profesionales marcados en la lista que divulgaron, fueron los designados.

Antes de finalizar con la votación de Magistrados a Corte Suprema de Justicia, diputados de oposición denuncian que se ha filtrado una hoja de los profesionales que serían los elegidos por el pleno. De momento quienes han sido electos figuran en este listado de profesionales.… pic.twitter.com/G0znGATI2o — Canal Antigua (@CanalAntigua) November 15, 2023

Elvia Velásquez sería la designada para ocupar la presidencia, si no se llevan a cabo otros procesos.

Se espera que ahora entre éstos, elijan al presidente de la CSJ. En dado caso no se logre un acuerdo o bien haya ausencia del presidente del Organismo Judicial, asumirá Elvia Ester Velásquez, al ser la magistrada Vocal I. — Canal Antigua (@CanalAntigua) November 16, 2023

*Noticia en desarrollo