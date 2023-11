Bradley Cooper dice que probablemente diría que sí a “¿Qué pasó ayer?4” en “un instante”

Bradley Cooper visitó recientemente el programa “New Yorker Radio Hour”, durante el cual compartió sus sentimientos sobre si estaría interesado en hacer una cuarta entrega de la popular serie de películas dirigidas por Todd Phillips sobre un grupo de amigos que siguen teniendo que lidiar con las secuelas después de una noche de fiesta extremadamente salvaje.

“Probablemente haría ‘The Hangover IV’ en un instante”, dijo Cooper en el podcast. Y añadió que “solo porque me encanta Todd [Phillips], me encanta Zach [Galifianakis], me encanta Ed [Helms] tanto, que probablemente lo haría”.

Galifianakis y Helms fueron compañeros de reparto de Cooper en “The Hangover” en 2009 junto con dos secuelas, en 2011 y 2013. Las populares comedias también estaban protagonizadas por Justin Bartha y Ken Jeong.

Sin embargo, aunque Cooper estaría dispuesto a hacer una cuarta entrega, se apresuró a añadir en el podcast que los fans no deberían hacerse ilusiones.

“No creo que Todd vaya a hacerlo nunca”, dijo Cooper, al referirse al director nominado al Oscar Phillips, que actualmente está a punto de concluir su próximo proyecto “Joker: Folie à Deux”.

El propio Cooper es un director condecorado, además de actor. Actualmente protagoniza la nueva película biográfica “Maestro”, que también dirigió, sobre la vida del legendario compositor Leonard Bernstein.