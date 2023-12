Exjugador de la NFL se declara inocente de un cargo por asesinato

El pasado miércoles 6 de diciembre del 2023, la oficina del fiscal estatal del condado de Cook en el estado de Illinois, Estados Unidos, dio a conocer que el exjugador de la NFL Sergio Brown, se declaró inocente en relación a dos cargos que se le imputan por el asesinato de su madre y por presuntamente ocultar su cadáver.

Las autoridades del condado de Cook se encuentran acusando a Brown debido a que este presuntamente mató a su madre de 73 años, la cual se identifica como Myrtle Brown. Así mismo, se le imputa un cargo por esconder el cuerpo de la víctima cerca de su casa compartida, la cual está ubicada en el suburbio de Maywood en Chicago durante el mes de septiembre. De acuerdo con varios documentos policiales y judiciales, el pasado 16 de septiembre, los familiares de Brown denunciaron la desaparición de la pareja. Días después se encontró el cuerpo de Myrtle Brown envuelto en una sábana a unos 50 metros de la puerta trasera de la casa donde residía. Según los fiscales encargados del caso, Sergio Brown había volado hacia México el 15 de septiembre, sin embargo, a principios de octubre fue detenido por las autoridades mexicanas. Luego fue deportado a San Diego donde fue arrestado por la policía de Estados Unidos. El 10 de octubre, Sergio Brown, fue extraditado a Maywood con el objetivo de que enfrente los cargos que se le imputan. A finales del mes de octubre, un juez del estado de Illinois, dio la orden para que Brown permaneciera bajo arresto sin la posibilidad de que optara por la libertad bajo fianza. El juez indicó que tomo esta decisión debido a que se le consideraba como “una amenaza real y presente” para la comunidad.

Según se describe en unos documentos judiciales presentados por los fiscales en el mes de octubre, Myrtle Brown falleció a causa de un traumatismo contundente y fue abandonada en las afueras de su hogar. Cabe resaltar que estos documentos fueron incluidos en la oferta de fianza que se le dio a Brown, que consiste en un procedimiento donde el acusado ofrece información sobre el delito que cometió y en ocasiones forma parte de un acuerdo de culpabilidad. En los documentos también se revela que el otro hijo de Myrtle Brown, cuyo nombre no se menciona, declaró que habló con su madre por última vez el 14 de septiembre. El hijo de la víctima expresó que comenzó a preocuparse por Myrtle luego de que esta dejó de contestarle los mensajes. Por lo que en la mañana del 16 de septiembre decidió ir a revisar la casa, pero se llevó la sorpresa de que el inmueble estaba vacío, sin ninguna señal. Fue aquí donde horas más tarde la policía de la región registró la casa tras recibir varias denuncias de desaparición por parte de los familiares de Brown.

De acuerdo a los documentos judiciales, los vecinos de Myrtle y Sergio Brown se unieron a la búsqueda. Tras un tiempo transcurrido, un antiguo vecino encontró el cuerpo de la víctima cerca de su casa. Además, se detalló que en la búsqueda hecha por las autoridades en la casa de Brown, se encontró un limpiador Ajax en el desagüe de la bañera. Por lo que se encontraron indicios de que el área había sido limpiada recientemente. Así mismo, se indicó que faltaba el iPad, las tarjetas de crédito y el teléfono de Myrtle Brown. Las cámaras de seguridad ubicadas en el área capturaron evidencia donde se ve a Sergio Brown quemando varios artículos en un pozo de fuego. Según las grabaciones, esto sucedió en la noche del 14 de septiembre. La policía al revisar el lugar donde se cometieron los hechos previamente mencionados, halló evidencias de tela quemada. De momento se conoce que las autoridades han programado una audiencia para abordar el caso para el próximo 24 de enero del 2024 en Maywood.

Sergio Brown fue un ex jugador de la NFL que se desarrollaba como back defensivo en la Universidad de Notre Dame previo a firmar con la escuadra de los New England Patriots como agente libre tras no ser reclutado en el draft del año 2010. Brown jugó un total de 7 temporadas con 4 equipos. Siendo estos los Patrios de Nueva Inglaterra, los Colts de Indianapolis, los Jaguars de Jacksonville y los Buffalo Bills.