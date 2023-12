José Ardón: “El sistema penitenciario sigue siendo un desastre, la reforma al sistema es impostergable”.

El viernes 22 de diciembre en el programa Destino 2024 se analizó la gestión del gobierno del actual presidente de la nación Alejandro Giammattei, en relación a los ejes de seguridad y gobernación. El panel de analistas estuvo conformado por Mario Rosales, José Ardón, Carlos Hoffman y Cristhians Castillo. A continuación se presentan los momentos más destacados de la entrevista.

¿Qué se puede resaltar de la cartera de gobernación?

El analista Carlos Hoffman declaró en relación a esta pregunta que “En el tema de lo bueno, básicamente las estadísticas de crímenes contra la vida bajaron. Eso siempre es una buena noticia. Es cierto también, de que no es de este gobierno, sino que de gobierno a gobierno han ido bajando. Pero es una cuestión positiva, creo que es podríamos resaltar de este gobierno. No se detuvo hasta cierto punto esa inercia de tendencia a la baja. De hecho pasamos de las ciudades más violentas del mundo a estar en un punto término medio desde el punto de vista de los países con respecto al índice de violencia”.Por su parte, el analista Cristhians Castillo, expresó que “Es un gobierno que tuvo 4 ministros de gobernación, se tiene que hacer un análisis durante la pandemia y post pandemia, no es lo mismo la seguridad pública en Guatemala del 2020-2021, que del 2022-2023. Hay que hacer una distinción entre seguridad ciudadana, seguridad democrática y seguridad nacional. De lo que se hizo bien fue lo que el ministro Napoleón Barrientos impulsó en el tema de retomar la reforma policial. Algo que Jimmy Morales desarticuló completamente todo el proceso de la reforma policial. Se retoma la reforma policial, se presenta inclusive una iniciativa de reforma a la Policía Nacional Civil, que es tan necesario para fortalecer a la institución”.

¿Cuáles son los puntos negativos que deja la gestión de la cartera de gobernación?

El analista José Ardón comenta que entre lo negativo por parte de la cartera de gobernación se destaca que “El sistema penitenciario sigue siendo un desastre, yo creo que la reforma al sistema penitenciario es impostergable, por lo menos la creación de una cárcel nueva de máxima seguridad creo que va a ser una propuesta interesante que va a tener que discutirse. Porque los centros carcelarios anárquicos, ahí no hay control y nadie quiere meterse ahí porque sabemos las implicaciones que pueden traer para las personas que lo hacen. No es una justificación, pero es la realidad. El sistema penitenciario ha provocado el crecimiento de las extorsiones, 80 a 90% vienen de las cárceles y eso sí ha sido un problema que ha afectado profundamente a los guatemaltecos”. Por su parte, Mario Rosales agrega que lo que reprobó en materia la cartera de gobernación fue “El paso de Gedri Reyes por ese ministerio, el perfil del señor no era para una cartera de gobernación. Creo que el gobernar un país como Guatemala con los problemas de seguridad que vienen, no de ahorita, sino vienen arrastrándose de años, no ha de ser una tarea fácil, ni sencilla. Pero el perfil que coloca Alejandro Giammattei ahí creo que sí es un tache”.

¿Qué queda pendiente de implementar para el futuro gobierno?

El analista José Ardón expresa que “El conflicto de Ixtahuacán con Nahualá es el principal. Es uno que nadie ha logrado resolver, hay que buscar una solución definitiva. Se están matando todos los días ahí, la policía no entra, les disparan a los propios policías. Sí la policía no tiene control territorial de nuestro estado, no es un estado, no estamos en un estado. Recientemente circularon imágenes de una caravana de narcotraficantes en un departamento y la gente decía ‘Pero eso todo el mundo lo sabe, ya es territorio de ellos’. El control territorial va a ser el primer reto que tiene la futura administración en los próximos meses. El recuperar la integridad del territorio nacional y con eso atender el tema del narcotráfico, el contrabando, los fenómenos violentos y demás”. El analista Cristhians Castillo declara que “El reconocimiento constitucional de la Policía Nacional Civil, es un cuerpo de seguridad que desafortunadamente está supeditado a los va y vienes políticos de su ley orgánica, dependiendo de la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. Ya se habló de la necesidad del reconocimiento constitucional de la PNC, pero además, de dotarla de una ley que sea lo suficientemente sólida para evitar por ejemplo que civiles de la nada lleguen a ser directores de la Policía Nacional Civil, sin haber pasado por la carrera policial”.