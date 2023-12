La banda KISS se despidió de los escenarios en Nueva York

El pasado sábado 2 de diciembre del 2023, la agrupación de rock KISS brindó el último show de su gira de despedida. Los miembros de la banda estadounidense dieron el espectáculo final de su gira “End of the Road” en el Madison Square Garden de Nueva York en Estados Unidos. La presentación marcó la culminación de los 50 años de giras por parte de KISS.

Los miembros fundadores Paul Stanley, Gene Simmons, así como los integrantes Tommy Thayer y Eric Singer, se subieron al escenario una última vez para interpretar los temas clásicos de la banda como lo son “I Love It Loud” y “Beth”. Al culminar la presentación, la agrupación estadounidense dio una sorpresa a sus fanáticos luego de interpretar la penúltima canción. Fue aquí donde los músicos abandonaron la tarima y fueron remplazados por sus avatares digitales que aparecieron en las diversas pantallas del recinto para interpretar la canción “God Gave Rock And Roll To You”. Además, en el canal de Youtube de KISS, la agrupación publicó un video donde se muestra a los integrantes con trajes de captura de movimiento los cuales fueron utilizados para crear a los avatares digitales que aparecieron en su último show, así como a los avatares actuando y respirando fuego. En el material audiovisual el vocalista y guitarrista rítmico de la banda, Paul Stanley, declara que “La banda merece seguir viviendo porque es más grande que nosotros”.

Los avatares digitales de la banda fueron creados por medio de una asociación con la empresa Pophouse Entertainment Group. La compañía sueca por medio de un comunicado informó que Kiss es la primera agrupación estadounidense en adoptar este tipo de modelo digital. Pophouse Entertainment Group expresó en el documento que “La transformación de la banda en avatares asegurará su inmortalización, al tiempo que ampliará los límites de las presentaciones de rock and roll, como lo ha hecho KISS a lo largo de su carrera hasta la fecha”. La empresa añadió que la banda estadounidense continuaría presentándose digitalmente en los próximos años. En el documento se especifica que los avatares fueron hechos por medio de la compañía de efectos visuales Industrial Light & Magic, la cual fue fundada por el cineasta George Lucas.

En el comunicado se informa que respecto a esta nueva opción de presentación digital por parte de KISS, el bajista y vocalista Gene Simmons, declaró que “Podemos ser siempre jóvenes e icónicos al llevarnos a lugares que nunca antes habíamos soñado. La tecnología hará que Paul salte más alto que nunca”. Con esta nueva puesta en escena, la agrupación de rock sigue los pasos de la banda sueca ABBA, que organizó sus propios conciertos utilizando avatares digitales. Pophouse Entertainment Group declaró que ha trabajado con ABBA y con otros artistas como Avicii y Swedish House Mafia.