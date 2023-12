López Obrador tiene “conversaciones complejas” sobre migración con Blinken y Mayorkas

En la Ciudad de México se lleva a cabo la reunión entre el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO ingresó al salón del Palacio Nacional en Ciudad de México y estrechó la mano de los miembros de la delegación estadounidense, que ya se encontraban en el salón.

Anteriormente, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo en una declaración a CNN: “Esperamos tener conversaciones sólidas con nuestros socios mexicanos para discutir formas de continuar gestionando humanamente nuestra frontera compartida mientras hacemos cumplir nuestras leyes, para abordar las causas fundamentales de la migración y para aumentar los esfuerzos conjuntos para promover los objetivos de la Declaración de Los Ángeles para la Migración y la Protección”.

The U.S.-Mexico partnership is crucial to prosperity and security in our countries and throughout the Americas. Good to discuss these issues, and our shared efforts to reduce irregular migration, with @lopezobrador_ today in Mexico City. pic.twitter.com/uNdEq8QMAh

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 27, 2023