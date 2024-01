Identidades de personas vinculadas a Jeffrey Epstein serán reveladas pronto

Se espera que las identidades de decenas de personas vinculadas a Jeffrey Epstein sean reveladas pronto, lo que podría eliminar el manto de anonimato que había protegido del escrutinio público a gran parte de la prominente red de amigos y socios comerciales del acusado traficante sexual.

La jueza de distrito Loretta Preska escribió en una orden que “las partes han informado al tribunal que comenzarán a presentar los registros abiertos descritos en la Orden del 18 de diciembre de este tribunal más tarde hoy mismo (miércoles)”.

Las esperadas revelaciones de un tesoro de documentos judiciales se producen más de cuatro años después de que Epstein, un delincuente sexual convicto que, sin embargo, hacía compañía a la élite, se suicidara en prisión mientras esperaba cargos federales por tráfico sexual.

Durante años, los nombres de muchos de los acusadores y asociados de Epstein habían sido censurados en documentos judiciales, refiriéndose a ellos únicamente como John Doe o Jane Doe.

Pero en diciembre de 2023, un juez federal de Nueva York ordenó que se hicieran públicos los documentos con casi 200 nombres sin censurar. Algunos nombres, incluidos los de los acusadores menores de 18 años, permanecerán en el anonimato.

Muchas de las figuras destacadas de los documentos ya han sido identificadas en los medios, y varias se hicieron públicas durante el juicio de 2021 de Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein que fue condenada por tráfico sexual y que cumple una condena de 20 años en una prisión federal.

Si bien puede que no haya una bomba en los documentos, cualquier nuevo detalle sobre las actividades de Epstein podría dar pie a futuras demandas. Con Epstein muerto y Maxwell en prisión, los fiscales aún podrían perseguir a los cómplices.

La revelación también subraya la falta de una resolución para los acusadores de Epstein. Los fiscales acusaron a Epstein en 2019, acusándolo de aprovecharse y abusar sexualmente de decenas de niñas, algunas de tan solo 14 años, en sus casas de Nueva York y Palm Beach, Florida. Mientras esperaba el juicio, Epstein, que enfrentaba una posible sentencia de prisión de cuatro décadas, se suicidó.

JPMorgan paga US$ 75 millones a las Islas Vírgenes de EE.UU. para resolver una demanda que alega que el banco ayudó al tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Conexiones VIP

Aparecer en documentos judiciales no es de ninguna manera un signo de irregularidad. Pero dada la gravedad de los cargos contra Epstein y Maxwell, sus antiguos socios han estado ansiosos por distanciarse y denunciar los presuntos crímenes.

Se sabe que los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump tuvieron conexiones con Epstein, un inversionista y consultor multimillonario, aunque ninguno ha sido acusado de irregularidades relacionadas con esos vínculos. Un portavoz de Clinton confirmó en 2019 que el expresidente había volado en el avión privado de Epstein, pero dijo que Clinton no sabía nada de los “terribles crímenes” del financiero. Trump ha dicho a los periodistas que prohibió a Epstein la entrada a su propiedad de Mar-a-Lago, pero no ha explicado públicamente por qué terminó su amistad.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, que se reunió con Epstein varias veces a partir de 2011, según el diario The New York Times, ha dicho en entrevistas que lamenta haber tenido cenas con Epstein para discutir esfuerzos filantrópicos. Gates no ha sido acusado de ningún delito.

Bill Gates al parecer fue chantajeado por Jeffrey Epstein con una “amenaza velada”

En 2022, el príncipe Andrés de Gran Bretaña llegó a un acuerdo no revelado con Virginia Roberts Giuffre, quien lo acusó de obligarla a realizar actos sexuales cuando era menor de edad. Andrés, el duque de York, negó las acusaciones, pero fue despojado de sus títulos militares y ya no puede utilizar su título en ninguna capacidad oficial.

Leon Black, cofundador de la empresa de capital privado Apollo Global Management, ha negado las acusaciones contenidas en documentos judiciales de violar a niñas menores de edad en la casa de Epstein en Nueva York. Una investigación independiente de 2021 sobre Black encargada por Apollo no encontró pruebas de que Black estuviera involucrado en las actividades criminales de Epstein, pero sí encontró que los pagos de Black a Epstein por consultoría y otros servicios ascendieron a US$ 158 millones entre 2012 y 2017. Una de las tres demandas contra Black fue desestimada.

En marzo de 2021, Black dijo que dejaría la empresa que dirigía en medio del escrutinio sobre sus vínculos con Epstein.

En una carta de 2020 a los accionistas de Apollo, Black dijo que lamentaba su asociación con Epstein, pero dijo que su relación solo involucraba servicios profesionales, incluidos “planificación patrimonial, impuestos y esfuerzos filantrópicos”.

Jes Staley, un exejecutivo de JPMorgan Chase que se convirtió en director del banco Barclays, fue en gran parte responsable de la relación financiera de 15 años del banco estadounidense con Epstein. En marzo, JPMorgan demandó a Staley por la relación.

Staley supuestamente intercambió correos electrónicos sexualmente sugerentes con Epstein, algunos de los cuales incluían fotografías de mujeres jóvenes, según una demanda federal presentada por las Islas Vírgenes de EE.UU., que se cerró con un acuerdo. En octubre, a Staley se le prohibió ocupar puestos de alto nivel en la industria de servicios financieros del Reino Unido por engañar a los reguladores sobre su relación con Epstein.

Staley ha negado haber actuado mal.

“Si hubiera sabido quién era [Epstein] realmente, no hay absolutamente ninguna duda de que no estaría en la posición en la que estoy hoy”, dijo Staley en un comunicado compartido con CNN en ese momento.

Revelar el contenido de los documentos

El momento de la publicación del documento no está claro.

La orden de la jueza Loretta Preska, fechada el 18 de diciembre, dio a las personas mencionadas en los documentos 14 días para apelar la decisión, después de lo cual los abogados “prepararían los documentos para revelarlos”.

La ventana para apelar se cerró este martes 2 de enero por la noche, lo que indica que los documentos podrían publicarse en el expediente judicial pronto.

La orden de 51 páginas enumera a las personas, desde “J. Doe 003” hasta “J. Doe 187”, con una explicación de cada uno sobre por qué sus nombres deberían sellarse o abrirse.