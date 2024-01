Sectores critican consulta popular impulsada por presidente ecuatoriano Daniel Noboa

Horas después de la presentación de las 11 preguntas para viabilizar una consulta popular impulsada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, surgieron críticas y cuestionamientos desde diferentes sectores políticos, jurídicos, académicos y de la sociedad civil.

La consulta popular forma parte de una de las propuestas de campaña de Noboa para “promover reformas legales” que permitan reforzar el combate al crimen organizado, replantear el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, fomentar el empleo, y retomar el negocio de los casinos y los juegos de azar, que fueron prohibidos en 2011 en Ecuador.

Varios movimientos y partidos políticos e incluso sus aliados en la Asamblea Nacional salieron de inmediato a rechazar la iniciativa del presidente.

El Partido Social Cristiano indicó que varias de las reformas que plantea Noboa ya están en trámite en la Asamblea y se deberían incluir preguntas sobre temas que no han sido considerados por el mandatario como la regulación del trabajo por horas, la supresión de instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, entre otras.

Conoce más sobre la consulta popular. 🇪🇨🗳️⤵️ https://t.co/NFrZRCvNAR ✅ Seguridad

✅ Cero impunidad

✅ Generación de empleo#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/CYR1E7vcce — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) January 3, 2024

El movimiento correísta Revolución Ciudadana va más allá e insiste en que la consulta “no resuelve nada”. Sostiene que la mayoría de las preguntas no necesitan tratarse de esa manera, porque las eventuales reformas deberían pasar por la Asamblea.

“Se perderá tiempo y dinero”, dicen desde esa bancada legislativa en un comunicado. El correísmo sostiene que la propuesta de consulta está desconectada de la vida de las personas, deja de lado los problemas reales y no detendrán la escalada de violencia que vive el país.

Por su parte, el movimiento opositor Construye califica la iniciativa de consulta popular como “inútil y errática”.

“La mayoría de las preguntas se refieren a reformas legales que ya se tramitaron y otras que deben tramitarse en la Asamblea, donde el presidente cuenta con una cómoda mayoría con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana”, dice. Además, cuestiona que se pretenda retomar el negocio de los casinos en un momento tan complejo en materia en materia de seguridad en el país.

“La actual situación de inseguridad y falta de control es un mal momento para abrir la puerta de un potencial mecanismo de lavado de activos”, enfatiza ese movimiento político.

Construye también propone otras preguntas como la extradición de cabecillas de grupos criminales, una eventual reforma judicial, la prohibición de que los abogados que colaboren con actividades criminales no ejerzan nunca más su profesión, entre otras.

Gobierno defiende la consulta popular e incluirá 5 preguntas más

Este jueves en el espacio radial de la presidencia, Noboa dijo que está abierto a dialogar con diferentes bancadas políticas para añadir otras preguntas, pero advirtió que no le agradó que hayan cuestionado su iniciativa.

“La forma no me gustó, es como que de repente no les gustó que el tema sea la consulta, sino que ellos también quieren brillar, es un tema de ego”, dice.

Más tarde, en diálogo con reporteros en Guayaquil, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, adelantó que el mandatario le ha pedido añadir al menos cinco preguntas más a su propuesta de consulta popular.

“El presidente es receptivo a las inquietudes ciudadanas. Cinco preguntas más por lo menos van a ser presentadas también. Con él vamos a discutir cuáles serían esas preguntas. No estamos corrigiendo. No nos enredemos en aspectos de técnica. Esto es político”, sostiene Palencia.

Además, la ministra rechaza las críticas que ha recibido el presidente de que estaría usando la consulta popular para posicionar su imagen en busca de una posible reelección en 2025.

“Daniel Noboa no necesita una consulta para legitimarse, no es un pretexto para legitimarse. No es un proceso fácil comunicar para que todos entiendan, pero es un gran paso en lo político”, dice.

Juristas también critican la iniciativa del Gobierno

El jurista José Chalco Salgado, abogado constitucionalista, insistió en dialogo con FM Mundo, afiliada de CNN, que el presidente ha caído en un “populismo penal plebiscitario”. “No hay que ser populistas, al presidente le falta originalidad, le falta creatividad, le falta voluntad, esta consulta no goza ni de un mínimo de originalidad, no hay una pregunta que encante a los ecuatorianos o ilusione al país”, asegura.

Paulina Araujo, abogada y experta en derecho penal, expresa sus críticas a la pregunta que busca la reactivar el negocio de los juegos de azar. “Un mal grave del país es el lavado de dinero debido a la gran cantidad de actividades ilícitas que dejan réditos mal habidos. Contra esto se debe luchar, no contra el tipo penal de los casinos y juegos de azar. Contradictorio totalmente lo propuesto en la consulta”, puntualiza.

El jurista Ramiro García insiste en que no hace falta un proceso electoral para lograr esas reformas. “Van a gastar US$ 50 millones para aprobar normas legales que podrían enviarse por proyecto de ley e incluso normas que ya existen. Para revisar el patrimonio de los jueces no hace falta reforma”.

Ahora la Corte deberá emitir un dictamen de constitucionalidad sobre la legalidad de los once interrogantes que plantea Noboa sobre seguridad, justicia y empleo.