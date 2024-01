Ex ministro de gobernación Napoleón Barrientos fue capturado por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes

Una serie de allanamientos se registraron este jueves en la zona 15 y 16 en búsqueda del ex ministro de gobernación, Napoleón Barrientos quien finalmente fue capturado a petición de la Fiscalía Contra Delitos Administrativos.

Según informa, el Ministerio Público, las acciones responden a la certificación ordenada por la Corte de Constitucionalidad dentro de una resolución emitida en octubre pasado, en la cual se ordenó el desalojo de los bloqueos incluido el que impedía el acceso al edificio central del ente investigador, y en la cual se indicaba que de no acatarse dicha orden debía procederse penalmente contra quienes no cumplieran la orden.

Por tal razón, la fiscalía solicitó al juzgado de diligencias urgentes que se girara orden de captura contra el exministro por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes.

Al ser trasladado hacia la torre de tribunales, el exfuncionario afirmó desconocer los motivos por los cuales había sido detenido.

De acuerdo a la orden de captura, el ex ministro deberá resolver su situación legal ante el juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal quien decidirá sobre su futuro.

Dentro del caso también se incluyó al ex director de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano, pero al momento el Ministerio Público aún no indica si existe alguna acción en contra del ex funcionario.

Redacción: Sergio Osegueda