CC: Bernardo Arévalo puede asumir al no existir conflicto con el cargo de Secretario General de Semilla

La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo provisional solicitado por el abogado José Alfredo Solano Chuy y confirma que Bernardo Arévalo no tiene conflicto para asumir la presidencia aunque siga siendo el secretario general del partido Movimiento Semilla.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no otorgaron un amparo provisional solicitado por el abogado José Alfredo Solano Chuy quien aseguraba que el presidente electo Bernardo Arévalo no podía asumir la presidencia porque existía un conflicto ya que este seguía fungiendo como secretario general del partido Movimiento Semilla, y de acuerdo a la constitución, el presidente al representar la unidad nacional no podía estar ligado a una agrupación política.

En tal sentido, la corte refirió que ya existen otras resoluciones en donde se ha explicado que en estos casos se le da preponderancia a la organización del organismo ejecutivo, pues que este sea el secretario no afecta.

La Corte indica que en el caso se diera que Arévalo asuma la presidencia siendo aún el secretario, todas sus funciones de secretario deben pasar a la segunda persona al mando de la agrupación, es decir al secretario adjunto, y el Tribunal Supremo Electoral de oficio debe realizar ese cambio.

Con esta decisión, se desvanece una de las dudas que se mantenían sobre la asunción de Arévalo el próximo 14 de enero.

Por Sergio Osegueda