Inter Miami de Messi llega este jueves a El Salvador para amistoso

El Inter de Miami viaja este jueves a El Salvador para un partido poco común contra la selección de El Salvador, en el comienzo de una gira de pretemporada en varios lugares del mundo.

El Inter Miami llega a 2024 con el impulso de Lionel Messi —ahora flamante ganador de los premios Balón de Oro y The Best de la FIFA), que lo llevó a levantar la Leagues Cup en agosto pasada, y un equipo renovado que ahora cuenta con Luis Suárez. El uruguayo se suma a los exmiembros del FB Barcelona que acompañan a Messi: Sergio Busquets y Jordi Alba.



El partido contra la selección de El Salvador, cuyas estrellas son Alex Roldán de los Seattle Sounders FC y Eric Zavaleta del LA Galaxy de la MLS, busca poner a punto al equipo estelar del sur de la Florida para nuevos desafíos esta temporada. El Salvador, 78 en la clasificación de la FIFA, no tuvo victorias en 2023.

El partido se disputará este viernes 19 de enero a las 7 p.m. hora de San Salvador en el estadio Cuscatlán de la capital salvadoreña.

El partido se puede ver en MLSes.com y en el Canal 4 de El Salvador.

Tras el partido con El Salvador, el Inter Miami regresará a Estados Unidos, donde jugará con Dallas el 22 de enero y hará entonces otro viaje al exterior: estarán jugando el 29 de enero y el 1 de febrero en Arabia Saudita contra el Al Hilal de Neymar y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, respectivamente.

Posteriormente, el 4 de febrero contra Hong Kong en ese territorio y el 7 de febrero en Tokio contra Vissel Kobe.

Allí entonces, regresarían a Estados Unidos para hacer su último partido de la pretemporada ante el Newell’s Old Boys de Argentina.

El comienzo de la temporada 2024 del equipo del Tata Martino será el próximo 21 de febrero ante el Real Salt Lake en el Dripping Stadium.

El Inter clasificó a la Copa de Campeones de la Concacaf y busca con esta plantilla llena de estrellas del Barça levantar más títulos este año.

