CC suspendió amparo solicitado por diputados de Movimiento Semilla

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad suspendieron en definitiva el amparo solicitado por los diputados de la bancada Movimiento Semilla

Con esta acción se pretendía revertir la decisión de la anterior junta directiva del Congreso de la República en la cual se les declaró independientes por existir una suspensión vigente de la agrupación política ante el Registro de Ciudadanos Del Tribunal Supremo Electoral.

Según ha indicado la Corte, a pesar de que se les solicitó que llenaran los requisitos faltantes, en la última petición, los diputados no señalaron quien era el abogado que los asistía para solicitar dicho amparo, y por lo tanto a pesar de que se hizo la salvedad y se les dio el tiempo para corregir dicho error, esto no se cumplió, por lo tanto al no cumplir con los requisitos de admisibilidad se procedió a suspender definitivamente la petición.

De momento, la bancada compuesta por 23 parlamentarios, seguirá funcionando dentro del congreso pero como diputados independientes hasta que la agrupación política no resuelva la situación jurídica en los tribunales correspondientes.

Redacción: Sergio Osegueda