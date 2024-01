Suspenden audiencia por ausencia de excandidatos que buscan adherirse a proceso “Corrupción Semilla”

El Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal suspendió una audiencia en la cual tres personas buscaban querellarse en el caso contra el partido Movimiento Semilla, sin embargo, estos no se presentaron.

Para este miércoles se tenía previsto que el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal realizara una audiencia para que 3 personas que buscan adherirse al proceso contra el partido Movimiento Semilla presentaran sus razones por los cuales pretenden actuar en contra de la agrupación en dicho caso que investiga la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

A la audiencia se presentó la fiscal Leonor Morales fuertemente custodiada con un nuevo grupo de guardaespaldas quienes esperaron a las afuera del juzgado hasta que esta se retirara.

Sin embargo, se conoció que ninguno de las personas que pretenden adherirse al proceso se presentaron por lo que el juez Fredy Orellana procedió a suspender la audiencia.

Según se conoció, las personas que buscan declarar contra el partido Movimiento Semilla son dos ex candidatos a diputados: la primera Madeleine Samanta Figueroa Rodas, quien es ex diputada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza y pretendía ser reelecta por el partido Cambio de Manuel Baldizón, y el segundo Roberto Hernández Barzanallana, quien fue candidato a diputado por el partido Unión Republicana del ex candidato Giulio Talamonti.

De la misma manera, se indicó que el tercer querellante interesado en formar parte del proceso, es el extinto partido FCN Nación, quien busca actuar contra el partido Semilla, sin embargo aun se desconoce en que calidad, pues la agrupación política quedó fuera del ordenamiento jurídico tras no alcanzar los requisitos mínimos de votos para sobrevivir en el ambiente político del país.

De momento aun no se ha dado una nueva fecha para escuchar las peticiones de los posibles querellantes.

Por Sergio Osegueda