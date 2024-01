Trump testifica brevemente en juicio civil por difamación en Nueva York

El expresidente Donald Trump subió al estrado este jueves para testificar como parte de su defensa en el juicio civil que enfrenta por difamación en Nueva York.

Durante su testimonio, que duró apenas cerca de tres minutos, el exmandatario señaló que se mantenía en sus declaraciones anteriores, hechas bajo juramento, con respecto a que no conocía a la periodista y columnista E. Jean Carroll antes de que ella lo acusara de agresión sexual y difamación.

Se trató de un momento destacado para Trump, el favorito en la contienda por la candidatura presidencial republicana de 2024 y quien enfrenta múltiples juicios penales este año, así como un litigio civil en curso que amenaza su imperio empresarial.

Antes de que Trump tomara la palabra, el juez Lewis Kaplan ordenó una serie de restricciones frente a lo que Trump podía decir. Entre ellas, el expresidente no tenía permitido testificar que no agredió a Carroll ni que ella mintió sobre la acusación de violación, puesa esas preguntas no están ante el jurado.

¿Qué dijo Trump?

Alina Habba, abogada de Trump, empezó preguntándole si se mantenía en su testimonio previo de una citación. “100% sí”, contestó el expresidente.

Entonces la abogada continuó con la pregunta de si él había negado los señalamientos porque Carroll había hecho una acusación.

“Sí, lo hice”, respondió Trump. “Ella dijo algo que yo consideré una acusación falsa, totalmente falsa”, continuó.

En ese momento, el juez Kaplan volvió a interrumpirlo y le recordó que cualquier respuesta más allá de “sí, lo hice” estaba fuera de lugar.

La última pregunta de Habba a Trump fue: “¿Alguna vez ordenó a alguien que lastimara a la Sra. Carroll en sus declaraciones?”. Ante lo que contestó: “No, sólo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia”.

El juez amonestó a Trump antes de testificar

El juez Kaplan le llamó la atención a Trump antes de que subiera al estrado, luego de que el expresidente interrumpiera la conversación de su abogada con el juez proclamando que “nunca había conocido” a E. Jean Carroll.

“Nunca conocí a la mujer. No sé quién es la mujer. Nunca conocí a esta mujer”, dijo.

El juez Kaplan le advirtió: “Lo siento, señor Trump, está interrumpiendo este procedimiento hablando en voz alta mientras su abogada habla y eso no está permitido”.

El intercambio ocurrió fuera de la presencia del jurado.

El juez Kaplan le ordenó al jurado regresar la mañana de este viernes para escuchar los argumentos finales.

Carroll acusó a Trump de violarla en una tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y de luego difamarla cuando él negó sus acusaciones. En mayo de 2023, tras un juicio de dos semanas, un jurado declaró que Trump abusó sexualmente de Carroll y la difamó cuando dijo en 2022 que no la había violado, que no la conocía y que no era su “tipo”.