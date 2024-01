Boletos para Chiefs vs. 49ers son los más caros de la historia del Super Bowl

Los precios de los boletos para el Super Bowl 2024 entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers podrían sonrojar incluso a la multimillonaria Taylor Swift.

Hasta este lunes, el partido del 11 de febrero es el Super Bowl más caro de la historia, según TickPick. El precio promedio ronda los US$ 9.800, un 70% más caro que el del año pasado.

El precio actual de “entrada” (el más barato) para el partido de este año es de US$ 8.188, lo que es más de un 50% más costoso que el precio del boleto más barato del Super Bowl 2023 durante esta época, cuando costaba US$ 5.997.

Los Chiefs, campeones defensores del Super Bowl, acudirán al gran partido por cuarta vez en cinco años. La última vez que se enfrentaron a los 49ers en el Super Bowl fue en 2020, cuando los de Kansas City lograron una remontada y salieron victoriosos.



El juego de 2020 fue anteriormente el Super Bowl más caro registrado, según TickPick, con un precio promedio de compra de US$ 6.370. Esos boletos fueron un 35% más baratos que los del partido de este año.

Uno de los principales factores que explican los elevadísimos precios es la propia ciudad. Brett Goldberg, co-CEO de TickPick, dijo a CNN que Las Vegas es un “factor importante para la demanda récord”, porque la “ubicación está convirtiendo un partido de tres horas en una semana llena de festividades para los aficionados que asisten”.

“En los últimos 12 meses, Las Vegas ha empezado a consolidarse poco a poco como la capital del deporte en Estados Unidos, y este podría ser su momento cumbre”, afirmó. La ciudad de Nevada celebró una carrera de Fórmula 1 en noviembre.

Como es habitual, el precio de los boletos podría bajar a medida que se acerque el partido, ya que los revendedores intentarán vender las localidades que les queden. TickPick se percató de ello el año pasado, pero Goldberg dijo que la ciudad “podría muy bien convencer a los aficionados para que asistan a pesar de todo”.

Para aquellos que busquen una ganga en los boletos, no se molesten. Goldberg dijo que si bien podrían “potencialmente ver caer los precios” en las próximas dos semanas, los precios no bajaron antes del enfrentamiento del Super Bowl 2020.

“Así que aunque podríamos ver que los precios bajan, puede que no sea significativa” esa disminución, dijo Goldberg.

El Super Bowl LVIII se disputará el domingo 11 de febrero en Las Vegas y comenzará a las 5:30 p.m.

One more to go. pic.twitter.com/ioDO5TXpLF

— San Francisco 49ers (@49ers) January 29, 2024