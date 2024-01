Marlene Blanco Lapola: “Fueron 12 años donde mi vida corrió mucho peligro”

En el análisis de a las 8:45 p.m. del domingo 28 de enero del 2024, se entrevistó a la Ex Directora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola y Licenciado Juan Alberto Guevara. En el programa se abordó el tema sobre que “Marlene Blanco Lapola fue absuelta tras casi 12 años de proceso penal”. Los analistas encargados de dirigir la entrevista fueron Luis Pedro Álvarez y José Carlos Ortega. A continuación le presentamos los momentos más destacados del análisis.

¿Cómo fue el Caso Cleopatra por el que a usted se le involucró?

La ex directora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola comenta que “12 años para mí personalmente en este calvario, porque para mí no fue nada fácil, no ha sido nada fácil pues porque aún quedan secuelas en mi vida tanto emocionales, psicológicas, económicas, un gran desgaste que hicieron realmente 2 instituciones a las cuales realmente pues yo hasta el día de hoy me pregunto, ¿cuál realmente ha sido el fin de haber levantado un caso en mi contra?. Le he dado vuelta al asunto, el ¿Por qué?…Primero, recuerdense que yo fui la primera mujer que de seguridad en el país, primera directora dentro de la policía nacional civil, el puesto de tercera viceministra y el puesto de primera ministra de seguridad. Aquí conllevó muchas situaciones de llegar a una institución machista, a romper el estatus de como realmente lograr una institución que fuera una policía preventiva y comunitaria. Nosotros llegamos con mucho entusiasmo a la policía con nuestra cúpula. A renovar realmente el papel de la institución hasta los ciudadanos. Lamentablemente cuando hay buenos funcionarios en este país y hacemos un trabajo acorde a la ciudadanía, siempre van haber problemas. Y uno de los problemas creo que la factura me la pasaron demasiado cara. Fueron 12 años donde mi vida corrió mucho peligro. 12 años donde hasta el día de hoy, digo ‘La injusticia, pero gracias a Dios, al creador que siempre supo la verdad, llegó una justicia, llegó una luz a mí vida y gracias a Dios fui absuelta por faltas de prueba y por mí inocencia ante todo’, porque sí, siempre fui inocente desde el primer día que llegaron a mí casa, me sacaron, me privaron de mí libertad. Si imaginaran el daño que me hicieron como mujer, como madre, porque soy madre y padre al mismo tiempo, de 4 hijos. Mis hijos se sostenían con el sueldo que yo ganaba dentro de la Policía Nacional Civil. Ellos me llevan detenida, me llevan a la cárcel para mujeres Santa Teresa, a mí en ningún momento se me dio como se les da ahora de llevarles a las personas ha cárceles especiales VIP, sino que yo estuve en la cárcel, estuve en un sector donde habían varias personas e incluso personas que estaban cumpliendo condenas por extorsión… Gracias a Dios siempre tuve la protección divina, la gente que estaba ahí. Miren es tan irónico que las personas que están siendo condenadas tenían más uso de razón que un juez, porque mi caso lo conoció el juez Miguel Ángel Gálvez. El juez Miguel Ángel Gálvez violentó todo mi derecho procesal desde el día que me detuvieron. Porque el juez Gálvez, él no tenía porque conocer mi caso, porque el fue vocal del Juzgado de Sentencia que juzgó al colaborador eficaz. El no tenía por que conocer mi caso”.

Usted está en ese proceso en 2012 que es antes de que sucedieran los grandes eventos de CICIG, ¿No hay una intencionalidad ahí de querer lastimar a las direcciones para demostrar resultados de parte de CICIG?

De acuerdo con la ex directora de la Policía Nacional Civil Marlene Blanco Lapola, expresa que “Yo creo que ellos querían justificar. Hay algo muy importante en el Ministerio Público, mi caso empieza con la señora Claudia Paz y Paz. Continúa con la personas Thelma Aldana y concluye aquí con la señora Consuelo Porras. Aquí viene la trayectoria, cuando vino a Guatemala si ustedes se recuerdan que la CICIG ya tenía meses instalada, pero la CICIG no tenía ningún caso eventual y si les da el caso de Rosenberg. Y el caso de Rosenberg había sido investigado en la policía, y ellos no tenían ningún caso y se lo dan a ellos. Cuando ellos empiezan a ver el caso de Rosenberg como que le dan un levantamiento; ellos empiezan a ver cabezas, entonces yo analizándolo veo de que ven mí cabeza, una ex funcionaria y máximo en las fuerzas de seguridad”.

Todas eran pruebas indirectas, no había un audio de la licenciada Blanco Lapola ordenando, no había un testigo que la pusiera en un lugar y en un momento determinado o con una comunicación previa y directa al hecho relacionado. ¿Todo eso no existía?

Según el Licenciado Juan Alberto Guevara declara que “No, está documentado que no fue así. Porque incluso está documentado por los viáticos, por informes, incluso la cadena de mando, el mando superior es el que ejecuta la orden. Osea que en realidad tiene que pasar por el mando superior para que pueda cumplir la comisión. Y su mando superior era un subcomisario“.