Sebastián Siero: “Recordemos que la ANAM es la plataforma para ser la voz de los alcaldes”

En el análisis de a las 8:45 p.m. del lunes 29 de enero del 2024, se entrevistó al alcalde de Santa Catarina Pinula y nuevo presidente de la ANAM, Sebastián Siero. Los analistas encargados del programa fueron María Inés Rivera y Luis Pedro Álvarez. Durante el programa se abordó el tema “Elección de la ANAM”. A continuación le compartimos los momentos más destacados de la entrevista.

¿De dónde surge esa motivación por ser presidente de la ANAM?

El presidente de la ANAM, Sebastián Siero, indica que “Todo empezó hace más o menos 6 meses recibimos a un alcalde, el alcalde de Chimaltenango cabecera en la municipalidad, para darles algún tipo de capacitaciones y apoyos. Subimos unas fotos a las redes sociales y esto generó una oleada de muchos alcaldes que empezaron a pedirnos algún tipo de apoyo y que querían llegar a conocer la municipalidad, principalmente los alcaldes nuevos. Después de 6 meses en la municipalidad tuvimos el honor de recibir a 192 alcaldes con los que pudimos platicar y en este proceso pues los mismos alcaldes nos dijeron ‘esto que estamos haciendo desde la municipalidad realmente lo debería de estar haciendo la ANAM’ porque eso es la ANAM, es la asociación donde todos los alcaldes nos unimos y pues debería de ser una herramienta técnica hacia las municipalidades. Entonces, pues ahí nos empezamos a organizar, después de eso comenzamos a salir a hacer las visitas departamentales, a reunirnos con todos los alcaldes de cada departamento hasta llegar al día de la elección donde todos los alcaldes nos dieron ese voto de fé, ese voto de confianza para poder ser la voz de ellos por estos próximos 2 años”.

Los alcaldes tienen una relación directa con las personas para la solución del problemas del municipio, pero la municipalidad necesita contar con ciertos recursos para atender esas problemáticas. ¿Cómo se conecta la ANAM y la gestión con el gobierno central?

De acuerdo con el alcalde Sebastián Siero, “Recordemos que la ANAM es la plataforma para ser la voz de los alcaldes. La ANAM lo que permite es que un alcalde salga a presentar las posturas que tenemos las 340 municipalidades y que digamos los problemas que nos está ocasionando. Por ejemplo en el tema de los fondos, hasta ahorita la postura es que no se nos está entregando el 10% que establece la Constitución de la República de Guatemala. Y también hemos logrado buenos consensos. Para nosotros los alcaldes fue una excelente noticia cuando tuvimos una reunión en el palacio con presidente Arévalo y él ahí expresó de que el ministro de finanzas tiene instrucciones directas de mantener puntualmente los aportes a las municipalidades. Porque al final los alcaldes dependemos de esos aportes para poder pagar nominas, para poder pagar la operación de un municipio que es el que le da los servicios básicos a la población”.

¿Qué porcentaje del presupuesto de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula viene de impuestos del gobierno central? ¿El gobierno saliente les tiene deudas en ese tema?

Según el alcalde Sebastián Siero, “En la municipalidad de Santa Catarina Pinula será alrededor del 30%, pero la mayoría de alcaldías, de lo que vive esa alcaldía es del aporte constitucional, es un ingreso sumamente importante para la mayoría de alcaldías”. Respecto a sí el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, les tiene deudas en ese tema, Sebastián Siero expresó “No, yo reconozco que el gobierno saliente también en las fechas constantes el aporte constitucional. Lo que está mal, es que ya desde hace varios gobiernos han hecho mal el cálculo. Porque lo que establece la fórmula o la Constitución, es que de lo recaudado el 10% se destina a las municipalidades. Ahorita lo que están haciendo es que de lo recaudado descuentan los compromisos de créditos y de otros compromisos financieros que tiene el Estado y de lo sobrante a eso le aplican la fórmula. Entonces, lo que para resultando en la práctica es que las municipalidades estamos recibiendo más o menos el 6.4% y realmente debería de ser el 10% de la que recauda el Estado”.

Por temas geográficos, hay problemas similares dentro de un mismo departamento. En relación al departamento de Guatemala, que cuenta con problemas que ya no afectan a un solo municipio sino a varios, ¿será esta la oportunidad para ver soluciones regionales para diversos temas?

De acuerdo con el presidente de la ANAM, Sebastián Siero, “Yo diría que el elemento esencial para resolver ese tipo de cosas es la persona que llegue de gobernador. Porque esos problemas que mencionaron ya no solo se dan en el departamento de Guatemala. Ya el país está muy desarrollado también a lo interno y han ido naciendo ciertos polos muy fuertes. En Mazatenango y en el área de Suchitepéquez, en Chimaltenango, en Huehuetenango cabecera, Cobán, Escuintla. Ya cada departamento ha ido creciendo y los mismos problemas que se han estado dando en el departamento de Guatemala se están empezando a vivir en cada uno de los departamentos. El tema del ‘tráfico’, el tema de la ‘falta de agua’, el tema de la ‘basura’. Hace más o menos un año, un poco menos, entró en vigencia unos nuevos acuerdos del tema del tratamiento de la basura que nos dan toda la responsabilidad a las municipalidades y ahí la ANAM estuvo pues prácticamente en silencio. Y nosotros como alcaldes pues ‘feliz que nos den esa potestad de como administrar la basura porque nos va a permitir evitar que nuestros municipios estén sucios. El problema es que no nos asignan los recursos’, solo dicen que es lo que siempre se acostumbra que las municipalidades se hagan cargo. Pero se les olvida que hacerse cargo de eso lleva inversiones grandes. Entonces, estas responsabilidades deben de venir acompañadas de los recursos para que nosotros las podamos administrar. Si a nosotros nos dan los recursos pues con gusto las vamos ha administrar, porque al final es un beneficio para nuestro municipio. Lo que no se vale es que nos asignen una responsabilidad directa de esa forma, pero no nos den ninguna herramienta de como generar los recursos para poder atender esa responsabilidad”.

Reforzando la relación entre las distintas municipalidades, ¿Cómo va a hacer usted para escuchar a las distintas voces de los alcaldes?

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siro comentó que “El primer paso es que yo he dado mi número de teléfono, todos los alcaldes tienen mi contacto. Cada alcalde me habla directo a mí para poder tener la información de primera mano. Cuando me llaman durante el día a veces estoy en reuniones, aunque sea en la noche me pongo a devolver las llamadas. Para mí si es muy importante tener una comunicación de alcalde a alcalde, cada municipio es diferente entonces aparecen diferentes problemas. El segundo tema es que vamos a seguir haciendo las giras nacionales. Ahorita la idea es que justamente en febrero y marzo se haga una gira para ir a visitar cada departamento, para seguir teniendo estas reuniones que tuvimos antes de la elección de la ANAM. Fuimos a visitarlos y queremos ahora ya estando en la presidencia de la ANAM continuar con estas visitas mensuales para poder platicar con los alcaldes. No es lo mismo que ellos nos lo vengan a contar acá, que uno llegue allá a su departamento y uno lo pueda ver. Entonces, aquí la comunicación de alcalde a alcalde es fundamental”.

Respecto a la problemática del tráfico, ¿Hay algo que se pueda hacer en conjunto con los demás alcaldes?

Según el alcalde Sebastián Siero, “La forma ideal de resolver el tráfico es generando transporte público, transporte colectivo. Pero el transporte tiene que ser seguro y tiene que llegar a los destinos correctos. El día que nosotros logremos que la población deje su carro en su casa, porque es más conveniente utilizar un transporte colectivo. En ese momento es cuando realmente vamos a lograr ver los cambios los cambios en el tráfico. Para eso hay muchas cosas que hacer, hay que arreglar la seguridad, hay que hacer las inversiones en transporte colectivo. A nivel mundial las inversiones en transporte colectivo los hacen los gobiernos centrales y las municipalidades son las que los administran. Aquí no es el caso, nosotros como municipalidades nos toca hacer la inversión y después toca administrarlo, pero es la realidad que tenemos actualmente en el país y como alcaldes tenemos que seguir buscándole una solución a eso. Nosotros en Santa Catarina Pinula creamos el “Transpinula” y la idea de estos 4 años es seguir abriendo nuevas líneas del sistema de transporte”.