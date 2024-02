Defensa de ex director del Hospital de Chimaltenango pide cambiar delito de fraude

La defensa del ex director del hospital de Chimaltenango, Gerardo Fuentes, ha solicitado que le sea cambiado el delito de fraude por el de peculado culposo al asegurar que su persona no hizo más que cumplir con órdenes superiores.

Previo a discutir si los implicados en el caso Hospital de Chimaltenango deben o no enfrentar juicio, la defensa del ex director de ese centro asistencia, Gerardo Fuentes, ha solicitado al juez A del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, que cambie el delito de fraude por el de peculado culposo, al asegurar que la acusación del ministerio público no encuadra con los hechos descritos.

Según el defensor, Fuentes respondió únicamente a ordenes jerárquicas superiores y por ende este desconocía si habían hechos ilícitos.

Tras la petición, el Ministerio Público se opuso a lo expuesto por el defensor por lo que ahora se espera la resolución del juez Cruz para determinar si se accede o no a la petición del sindicado.

Por Sergio Osegueda