Reinician etapa intermedia en caso “Construcción y Corrupción” por cambio de juez

La juez de mayor Riesgo D, Abelina Cruz, ha reiniciado la audiencia de etapa intermedia para 10 implicados en el caso Construcción y Corrupción luego que se diera con lugar un recurso de actividad procesal defectuosa.

Según se explicó, la audiencia no fue concluido por el anterior juez, Juan José Jiménez, quien pidió su cambio a otra judicatura, ante esta circunstancia, la nueva juez asumió el control de la carpeta, sin embargo Cruz explicó que no podía dar una resolución sobre si los señalados deben o no enfrentar juicio, ya que ella no escucho todos los alegatos, por lo que para no vulnerar el derecho ni del ente investigador ni de los acusados, se toma la decisión de reiniciar la audiencia.

Se espera que a lo largo de los próximos días todas las partes expongan sus argumentaciones para que así la juez Cruz pueda resolver la situación legal de los señalados en el caso.

Por Sergio Osegueda