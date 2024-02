Subdirectora Antinarcótica de la PNC en libertad al retirarse rebeldía en su contra

La Sub directora de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, Feremka Godínez ha quedado en libertad luego que el juez tercero pluripersonal de primera instancia penal decidiera revocar la orden de rebeldía girada en su contra la cual originó la orden de captura.

Luego de la detención de la sub directora de análisis e información antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Feremka Rodríguez, este jueves, se presentó nuevamente ante el juez A del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Julio Vásquez Xol, en donde la defensa de esta solicitó que se revocará la rebeldía que originó que esta fuera capturada el pasado miércoles.

Según se explica, en el año 2020, Godínez fue beneficiada con una falta de mérito por los delitos de incumplimiento de deberes, asociación ilícita y allanamientos ilegales al no encontrar indicios en su contra. Sin embargo, una sala de apelaciones ordenó que se revocara dicha decisión y que fuera ligada a proceso.

Esto se cumplió en aquel momento, sin embargo cuando la sub directora se debió presentar a una nueva audiencia, la funcionaria no lo hizo, lo que provocó que se dictará la rebeldía que terminó en su captura.

De acuerdo con el defensor, se estableció que Godínez no incurrió una rebeldía sino que su anterior abogado no le aviso de dicha audiencia y por tal razón no se presentó.

Por esta razón, el juez decidió levantar la rebeldía y dejarla en libertad bajo la medida sustitutiva que ya gozaba. Ahora, deberá presentarse el próximo mes a la audiencia de etapa intermedia, en la que se discutirá si Godínez debe o no enfrentar juicio.

Por Sergio Osegueda