Pelea en partido NOSOTROS: CC ampara a Nadia de Léón Torres

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron amparo provisional a favor de la diputada Nadia de León Torres quien planteó el recurso para que así la junta directiva del congreso la reconociera como jefa de bancada del partido Nosotros.

Semanas atrás, dicha agrupación anunció la expulsión de sus filas de los diputados Vivían Preciado y Rudy Pereira asegurando que estos no cumplían con los estatutos de la agrupación y por lo tanto estos ya no podrían seguir representando al partido, por lo que en específico, Preciado ya no sería la jefa de bancada.

Ante esta situación, la Junta Directiva del Congreso aún no definía a quien de las dos diputadas reconocer como tal, por lo que con el amparo provisional otorgado, la corte ordena a la junta que de forma inmediata y basado en la documentación que emana desde el Tribunal Supremo Electoral se le reconozca a De León como la jefa de bancada.

Cabe mencionar que luego de esta resolución la otra implicada en el caso, Vivían Preciado Navarijo aún no se ha pronunciado al respecto, pese a que se le ha intentado contactar.

Sin embargo, en las últimas horas la legisladora afirma que ella seguiría siendo la Jefa de Bancada puesto que Nadia de León se encontraba afiliada a la UNE y no tenía el poder para revertir las decisiones dentro del bloque legislativo Nosotros. Pero esta decisión de la máxima corte, lo ha cambiado todo.

Dado a que aún es un amparo provisional, se concede un plazo de 48 horas para que el resto de partes involucradas se pronuncien al respecto y posteriormente la corte emita una resolución en definitiva.

Por: Sergio Osegueda