Nery Ramos no se presenta a reunión de Jefes de Bloque con Fiscal General

Los representantes de 11 bloques Legislativos acudieron a una reunión con la Fiscal General, Consuelo Porras, donde abordaron la problemática de los prestamistas en el país. Sin embargo, la polémica ha surgido porque el Presidente del Congreso, Nery Ramos, no se presentó.

Este miércoles, en la Sede Central del Ministerio Público, se llevó a cabo una reunión entre los jefes de bancada del Congreso de la República y la Fiscal General, Consuelo Porras, en compañía del Secretario General del ente investigador, Ángel Pineda.

En su intervención la fiscal general, presentó las acciones implementadas por el Ministerio Público durante el período comprendido del 2018 al 2023, las cuales han permitido tener eficiencia en el sector justicia, argumentó. Además, habló de la importancia de la atención brindada a grupos vulnerables y en relación a la mujer, el segundo delito más denunciado, destacando el fortalecimiento que ha tenido la Fiscalía de la Mujer

Sin embargo, el gran ausente fue el Presidente del Congreso, Nery Ramos, quien ayer confirmó su asistencia argumentando que no había razón para no hacerlo. A pesar de esto, no se presentó a la reunión sin ofrecer explicaciones sobre su ausencia.

En relación con este encuentro, la bancada VAMOS fue uno de los bloques legislativos que sí estuvo presente.

Comentaron que representantes de 11 bloques legislativos participaron en la reunión, en la cual dialogaron sobre el punto resolutivo recientemente aprobado por el Congreso, el cual tiene como objetivo combatir los grupos de prestamistas que operan en el país.

Pero en cuanto a la ausencia del Presidente del Congreso, el bloque Vamos lamentó que este no haya asistido.

Señalaron que seguramente alguien le dio la instrucción de no asistir, pero detallan que no debería tomar esas actitudes solo porque otras personas se lo piden.

El Presidente del Congreso tenía actividades públicas programadas para esta jornada en el Organismo Legislativo, sin embargo, decidió cancelarlas y trabajar a puerta cerrada en su despacho de Presidencia.

Por lo que hasta ahora no ha querido brindar una postura sobre su ausencia a una reunión a la cual aseguró que si asistirá sin ningún problema.

Por Bryan Choy