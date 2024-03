Max Verstappen gana el Gran Premio de Bahrein en la carrera inaugural de la F1

Max Verstappen logró la victoria del Gran Premio de Bahrein este sábado, dejando un tiempo siniestro para el resto del pelotón en la carrera inaugural de esta temporada de Fórmula 1 (F1).

Su victoria disipó cualquier idea de que el dominio de Red Bull podría haber disminuido durante el invierno o que sus preparativos se habían visto significativamente interrumpidos por una investigación externa al director del equipo, Christian Horner, por acusaciones de comportamiento inapropiado.

Horner fue absuelto de cualquier delito el miércoles y volvió a negar las acusaciones el viernes después de que se distribuyeran supuestos mensajes filtrados a miembros de la comunidad de F1 el jueves en un Google Drive. CNN no ha podido corroborar la autenticidad de esos mensajes de forma independiente.

Antes de que comenzara la carrera, Horner estuvo acompañado en el paddock por su esposa y exSpice Girl Geri Halliwell-Horner, un gesto de unidad en medio de la controversia.

Si bien el escándalo en torno a Horner eclipsó el fin de semana de carreras para Red Bull, no pareció afectar el desempeño del equipo en la pista, ya que Sergio Pérez logró el segundo puesto dándole otro 1-2 al equipo, un resultado igual al de la carrera inaugural de la temporada pasada. Carlos Sainz, de Ferrari, completó el podio en tercer lugar.

Verstappen y Red Bull disfrutaron de una de las temporadas más imponentes de la historia el año pasado, y el tres veces campeón del mundo continuó ese dominio absoluto en Bahrein, aunque con un coche de nuevo diseño, sumando tantos puntos como fue posible en el campeonato de pilotos y también registrando la vuelta más rápida

The first DHL Fastest Lap of the season… brought to you by Max Verstappen! 🚀#F1 @dhl_motorsports #MomentsThatDeliver

— Formula 1 (@F1) March 2, 2024