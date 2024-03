Acusan a Carlo Ancelotti de defraudar más de un millón de euros

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, enfrenta una acusación de fraude fiscal por más de un millón de euros en la fiscalía regional de Madrid, que pide una pena de prisión de cuatro años y nueve meses para el italiano.

En un comunicado de prensa emitido este miércoles, los fiscales regionales de Madrid señalaron que Ancelotti defraudó al erario público al no pagar impuestos sobre sus derechos de imagen por valor de 1.062.079 euros (aproximadamente US$ 1.156.301 ) durante los períodos de 2014 y 2015.

Según los fiscales, Ancelotti cedió derechos de imagen a otras entidades “con el objetivo de eludir la tributación sobre los rendimientos de dichos derechos de imagen” y había “recurrido a una ‘compleja’ y ‘confusa’ red de fideicomisos y empresas” para cometer dicho fraude.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Ancelotti y del Real Madrid para solicitar comentarios.

Otros casos de evasión fiscal ligados al deporte en España

El técnico de 54 años es una de las múltiples figuras del fútbol español que han sido acusadas ​​o declaradas culpables de evasión fiscal en los últimos años.

En julio de 2016, la leyenda argentina Lionel Messi recibió una sentencia de prisión suspendida de 21 meses y una multa de US$ 2,3 millones después de que un tribunal de Barcelona dictaminara que era culpable de fraude fiscal entre 2007 y 2009, y que debía cumplir una sentencia de siete meses por cada uno de esos tres años.

Sin embargo, como era la primera vez que el entonces astro del Barça cometía un delito y su condena era inferior a dos años, no cumplió pena de cárcel con la condición de no volver a infringir la ley.

En enero de 2019, la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo aceptó un acuerdo de culpabilidad de los fiscales españoles y recibió una multa de casi 19 millones de euros (US$ 21,6 millones) y una sentencia de prisión de 23 meses por evasión fiscal en un caso que se remontaba a 2017.

Como en el caso de Messi, Ronaldo no tuvo que cumplir pena de prisión debido a la naturaleza de su delito y la duración de la sentencia.

Tras el deslucido pase a los cuartos de final de la Champions League contra el RB Leipzig, el entrenador dijo estar convencido de su inocencia.

“Esto es una vieja historia que empezó hace ocho años donde la fiscalía piensa que era residente y yo pienso que no era un residente. La multa ya la he pagado, el dinero ya está en la fiscalía, sólo están hablando los abogados para encontrar una solución. Estoy convencido de que soy inocente, que no era residente en 2015 y a ver qué decide el juez”, indicó.