Kim Kardashian se suma a apoyo de migrante guatemalteco que fue acusado de muerte de policía

La modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian muestra su apoyo al inmigrante guatemalteco Virgilio Aguilar Méndez, de 19 años, a quien se le retiraron los cargos por la muerte de un policía en Florida, Estados Unidos.

Kardashian, quien siempre ha mostrado su interés por causas a favor de inmigrantes en Estados Unidos, replicó en sus redes sociales una campaña de recaudación de fondos a favor de Méndez.

El joven guatemalteco, que solo habla mam, pasó 8 meses en la cárcel tras desestimarse los cargos en su contra de la muerte “natural” de un policía que lo detuvo a finales de mayo de 2023.

Su caso se hizo viral en redes sociales en donde activistas piden apoyo para el adolescente. Actualmente bajo custodia federal y enfrentando una orden de deportación, aún espera ser liberado definitivamente.

Su captura afuera de un hotel en San Agustín, Florida, acusado de homicidio involuntario agravado y resistencia al arresto, generó indignación por la violencia del arresto y los cargos imputados.

La fiscalía estatal explicó en un comunicado que el reciente testimonio pericial sobre la incapacidad del acusado para comprender el idioma inglés, su origen cultural y las preocupaciones sobre su capacidad intelectual, llevó a la desestimación de los cargos.

Kardashian ha mostrado su oposición a normativas migratorias como por ejemplo la separación de niños de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos.

Se ha unido a campañas como “Kids in Need of Defense” (KIND) entidad sin fines de lucro que ofrece representación legal a migrantes y reunificación familiar.

Entre sus posturas que se han vuelto noticia, destaca que en 2016 la empresaria publicó una carta rechazando al periódico The Wall Street Journal que supuestamente negaba la veracidad del genocidio armenio.

En la misiva, Kardashian defendió sus raíces armenias recordando a “Tatos” su bisabuelo quien emigró a Estados Unidos hace 102 años. Un año después, junto a sus hermanas y su madre, arribaron a Armenia para conmemorar ese trágico hecho histórico.