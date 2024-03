La FDA advierte contra los dispositivos inteligentes que miden el azúcar en la sangre.

El pasado miércoles 21 de febrero del presente año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) realizó una advertencia respecto a la utilización de dispositivos inteligentes como relojes u anillos que afirman medir los niveles de glucosa en la sangre sin hacer perforaciones en la piel de la persona.

La entidad estadounidense informó que de momento no ha autorizado ni aprobado ninguno de estos aparatos inteligentes que tengan la intención de medir los niveles de glucosa en la sangre por sí mismos. La FDA advirtió que dichos dispositivos pueden caer en mediciones inexactas de la glucosa en la sangre, que también es conocida como azúcar en la sangre, así como en errores en el manejo de enfermedades como la diabetes que pueden ocasionar escenarios mortales si no se le da el seguimiento y tratamiento pertinente. En un comunicado la Administración de Alimentos y Medicamentos expresó que “Si tu atención médica depende de mediciones precisas de glucosa en sangre, habla con tu proveedor de atención médica sobre un dispositivo apropiado autorizado por la FDA que perforan la piel”.

Cabe resaltar que dichos dispositivos inteligentes no autorizados son distintos de las aplicaciones de relojes inteligentes que muestran datos de aparatos de monitoreo continuo de glucosa los cuales si están aprobados por la FDA y que perforan la piel. En el comunicado la entidad estadounidense no mencionó alguna marca en específico, pero declaró que los vendedores de dichos anillos y relojes inteligentes no autorizados, se dedican a publicitar el uso de “técnicas no invasivas” para la medición de azúcar en la sangre sin requerir que las personas se hagan una perforación en sus dedos o su piel. La agencia agregó que estos aparatos no prueban directamente los niveles de glucosa en la sangre, por lo que instan a los consumidores a evitar adquirir este tipo de artículos para tal propósito.

La Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó a los proveedores de atención médica que realicen una discusión para determinar los riesgos que conllevan las personas que utilizan dispositivos inteligentes no autorizados para monitorear los niveles de azúcar en la sangre. Así mismo, aconseja que los profesionales en el campo médico ayuden a sus pacientes a seleccionar el tipo de dispositivo autorizado que deben usar para cubrir sus necesidades. En el comunicado la FDA declara que “La agencia está trabajando para asegurar que los fabricantes, distribuidores y vendedores no comercialicen ilegalmente relojes inteligentes o anillos inteligentes no autorizados que afirmen medir los niveles de glucosa en la sangre”.

Además, la agencia dio a conocer que los usuarios pueden reportar cualquier problema o situación adversa relacionada a la medición inexacta de azúcar en la sangre al utilizar anillos o relojes inteligentes no autorizados por medio del Formulario de Reporte Voluntario de la FDA MedWatch.