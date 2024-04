Congreso elige representantes ante la Junta Monetaria

El Congreso de la República eligió al diputado Luis Javier López como representante Titular ante la Junta Monetaria y a Manuel Archila como representante Suplente.

A través de una moción privilegiada, el Pleno del Congreso procedió con la continuación de la Elección de Representante Titular y Suplente ante la Junta Monetaria, llevando a cabo la votación de todos los aspirantes.

Es relevante señalar que el pasado 14 de marzo, la votación se interrumpió debido a un rompimiento de quórum, y solo se logró votar por los ciudadanos Henry Castillo, quien no obtuvo ningún voto a favor, y Fernando Linares Beltranena, quien recibió 25 votos a favor.

Sin embargo, antes de la votación en el Hemiciclo Parlamentario, el diputado Samuel Pérez confirmó que renunciaba a su postulación como aspirante a la Junta Monetaria.

Explicó que había escuchado rumores de que intentarían invalidar su candidatura si resultaba ganador, por lo que tomó la decisión de retirarse del proceso, confirmando así las especulaciones previas.

Tras la declinación de Pérez, el Organismo Legislativo continuó con los perfiles que aún quedaban pendientes y fue el diputado del bloque UNE, Luis Javier López quien obtuvo 129 votos, quedando como representante Titular del Congreso, ante la Junta Monetaria.

Posteriormente se procedió a una segunda ronda de votación para elegir al representante Suplente, donde resultó electo el diputado por el partido CABAL, Manuel de Jesús Archila, con 141 votos a favor.

Importante señalar, que en la última sesión plenaria de hace 2 semanas, la Oposición del Congreso señaló que se rompió el quórum debido a que Samuel Pérez no alcanzaba los votos suficientes para ser el representante electo y luego a firmaron que esa fue la razón de no convocar a sesiones plenarias previo a la Semana Santa.

Y por ello detallan que esa fue la verdadera razón de declinar su participación y ya no buscar el puesto; por no contar con los votos suficientes. Sin embargo, Pérez rechazó esos rumores y detalló que por madurez política decidió no continuar.

