Exfiscal Eduardo Pantaleón se desvincula de acusaciones por caso Libramiento

El ex fiscal Eduardo Pantaleón, acusado de no haber realizado diferentes diligencias con las que supuestamente habría beneficiado al ex ministro de comunicaciones José Luis Benito en el caso Libramiento de Chimaltenango, ha rendido declaración desvinculándose de toda acusación en su contra.

Como parte de la fase final del juicio en su contra, este viernes el ex fiscal Eduardo Pantaleón compareció ante el Tribunal Décimo de Sentencia Penal.

Su declaración busca desvincularlo de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, relacionadas con presuntas irregularidades en la investigación del caso Libramiento de Chimaltenango, que supuestamente habrían beneficiado en algún momento al ex ministro de comunicaciones José Luis Benito.

En su declaración, Pantaleón destacó las deficiencias presentadas por su sucesora en el caso, al no haber presentado ante la jueza toda la información que él ya había investigado.

Considera que el Ministerio Público no profundizó en la investigación de las personas que podrían haber estado involucradas en los hechos irregulares.

Tras su declaración, se espera que en una próxima audiencia, la fiscalía entregue sus conclusiones y realice su petición al tribunal para que dicte una sentencia dentro del caso.

Por Sergio Osegueda