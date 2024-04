Los precios del petróleo han repercutido en el alza de precios del combustible en el país

El precio del combustible en el país ha experimentado un aumento debido a los precios del petróleo, que se han visto afectados por los conflictos en Medio Oriente en las últimas semanas. Medios internacionales han confirmado que los precios del petróleo han subido.

El crudo ha aumentado un 2%, cotizándose a 84.5 dólares el barril durante las últimas semanas.

Desde enero hasta la fecha, el precio de la gasolina ha aumentado en Q5. Hasta el 20 de abril, los precios promedio de la gasolina superior por galón son de 35.69, la gasolina regular 34.19 y el diésel 30.19.

Preguntamos al ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, sobre este tema y señaló que Guatemala ha experimentado un aumento temporal en el precio de la gasolina en las últimas semanas, pero no tan preocupante como se esperaba. Aclaró que no se ha producido un ‘lunes negro’ y que no ha habido caídas en el mercado de valores.”

Así mismo el ministro dio a conocer, que las autoridades están monitoreando constantemente el mercado internacional, ya que los conflictos en medio oriente siguen siendo preocupantes.

Redacción: Marlith Godoy