Will Smith sorprende con su aparición en Coachella

El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del festival Coachella en California, Estados Unidos. Uno de los momentos más destacados sucedió el domingo 14 de abril, cuando en la presentación del artista colombiano J Balvin, hizo una breve aparición el actor Will Smith. Quién interpretó su éxito de 1997 “Men in Black” que fue parte de la película que lleva el mismo nombre y que es una de las más recordadas en el catálogo del artista estadounidense.

Will Smith sorprendió a la audiencia al salir al escenario con el típico traje negro que utilizó durante las películas de “Men in Black” y las icónicas gafas de la marca Ray Ban. La aparición del actor se dio en la culminación de la presentación realizada por J Balvin la cual mantuvo una temática extraterrestre. Cabe resaltar que tanto el set del colombiano como el cameo de Will Smith salieron al aire en una transmisión hecha a través de la plataforma Youtube, por lo que no solo quienes asistieron al festival se llevaron la grata sorpresa.

Durante su breve aparición, Smith cantó su canción, rodeado de extraterrestres verdes los cuales bailaban en el fondo del escenario. El actor concluyó su estelar interpretación al revivir uno de los momentos más emblemáticos de la franquicia de “Men in Black”, Smith sacó un neutralizador que borra memorias y que utilizaba su personaje en las cintas previamente mencionadas. Tras mostrar el objeto y hacer como que lo utilizaba con el público, el actor desapareció del escenario inmediatamente. Los asistentes de Coachella ovacionaron al actor y catalogaron este momento como uno de los más memorables del evento.

Will Smith protagonizó junto a Tommy Lee Jones las películas de “Men in Black”. En las cintas, Smith interpretó al Agente J, quien era un ex detective de la policía de Nueva York, el cual fue reclutado para trabajar en una organización secreta que se dedicaba a administrar todos los asuntos donde estuvieran los extraterrestres involucrados. La canción de Smith que formó parte de la película provenía de su álbum debut en solitario el cual lleva el nombre de “Big Willie Style”. Gracias a esta cinta Will Smith se hizo acreedor de un premio Grammy en el año de 1998.