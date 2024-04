El Madrid se lleva el clásico y acaricia el trofeo de la Liga Española

Este domingo 21 de abril del 2024 se disputó la jornada 32 de la Liga Española. El estadio Santiago Bernabéu fue el encargado de albergar el clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona. El conjunto merengue llegaba tras clasificarse a los octavos de final de la Uefa Champions League y con 8 puntos de ventaja sobre su rival en la competencia española. Por su parte, el Barca estaba con un sabor agridulce tras la eliminación de la liga de campeones y buscando recortar la ventaja de puntos que le llevaba el equipo blanco.

El Real Madrid salió a la cancha con Lunin en el arco, una defensa conformada por Lucas Vázquez, Tchouaméni, Antonio Rüdiger y Camavinga. En la media estaban Kroos, Valverde, Modric y J. Bellingham, y en el ataque estaban Rodrygo y Vinicius Jr. Por su parte, el Barcelona se plantó con Ter Stegen en el arco, Cancelo, Cubarsí, Araújo y Koundé en la defensa, de Jong, Christensen y Gündogan en la media y Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha en la delantera.

El partido inició con mucha intensidad por parte de ambas escuadras que buscaban los espacios del rival. Al minuto 6 llegaría la primera diana para los catalanes por medio de Andreas Christensen, quien aprovecharía una mala salida en un tiro de esquina y con un cabezazo letal adelantaría a los dirigidos por Xavi. Sin embargo, al minuto 18 el árbitro concedería un penal al favor de los merengues y Vinicius Jr sería el encargado de igualar el marcador desde los once pasos. El partido continúo con bastantes emociones. Pero al minuto 28 llegaría una acción polémica en el encuentro. Lamine Yamal haría un tiro a puerta que el arquero Lunin despejaría con mucha dificultad dentro del área. A simple vista en la acción parecía que el balón había cruzado la línea de gol, sin embargo, el árbitro tuvo que recurrir al VAR para confirmar si validaba o no la anotación culé. Por varios segundos el juego estuvo detenido. Finalmente el colegiado no concedió el gol para el Barcelona y el juego se mantuvo con el empate. El primer tiempo se terminó con igualdad entre ambas escuadras.

El segundo tiempo arrancaría con ambos equipos buscando crear jugadas de peligro. Pero fue hasta el minuto 69 cuando Lamine Yamal hizo un tiro a Lunin que dejó rebote y aprovechó Fermín López para marcar el 2-1 en favor de los culés. Desde ese momento el Madrid comenzó a presionar y crear bastantes jugadas hasta que al minuto 73 logró la igualdad tras una jugada categórica entre Valverde y Vinicius que concluyó con el gol por parte de Lucas Vázquez. A partir de aquí el juego se intensificó más por parte de los dirigidos por Carlo Ancelotti que buscaban llevarse el partido.

Tras varios intentos al minuto 91 del juego aparecería Brahim Díaz que junto a Lucas Vásquez lograrían dar un centro que dejaría pasar Joselu, de manera que engañó a la defensa culé y el balón quedaría en los pies de Jude Bellingham quién logró la anotación y así selló el triunfo del conjunto merengue. Los de Ancelotti celebraron el gol que los deja a 11 puntos de ventaja del Barcelona y que los acerca cada vez más a convertirse en los campeones de la Liga Española 2023-2024.

Fotografía por: REUTERS