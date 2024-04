Destino 2024: entrevista a Francisco Jiménez, ministro de Gobernación; y Henry Sáenz, ministro de la Defensa

En el segundo día de entrevistas con ministros por los 100 días de Gobierno, el equipo de analistas de Destino 2024, dialogó con los titulares de Defensa y Gobernación, Henry Sáenz y Francisco Jiménez.

Ambos expusieron los objetivos alcanzados y su labor al frente de esas carteras durante los primeros meses del Gobierno de Bernardo Arévalo.

Entrevista al titular del Mingob

Jiménez indicó desde hace varios meses se registra una disminución de homicidios pero se mantiene el aumento de percepción de inseguridad por las extorsiones.

De allí también resaltó que la mayoría de capturados por este delito no han sido beneficiados por jueces.

“De los 580 extorsionistas capturados la mayoría no ha sido liberado. Nuestro sistema de justicia es de los más garantistas del debido proceso. Es un desafío de preparación técnica los casos que se presentan en tribunales. Una de las razones que salen libres es por la prueba deficiente”, indicó.

En uno de los temas polémicos por varios sectores, su visita a Colombia y encuentro con el ex titular de la Cicig, Iván Velásquez, Jiménez expresó que el acuerdo no se dio con el funcionario, sino entre las policías de ambos países.

“El acuerdo no fue con Iván Velásquez, sino por el acompañamiento de la policía colombiana a la PNC. Es un esquema entre triangulación con Estados Unidos. Se da en inteligencia policial, combate a narcotráfico y seguridad portuaria, entre otros. Se dio apoyo aéreo para incendios. En este convenio no se contempla al Ejército”, dijo.

En una de las drogas que está teniendo auge en países cercanos como es el fentanilo, el ministro indicó que al momento el país está libre de su tráfico y consumo, pero el riesgo persiste.

“En el fentanilo aún no es un problema para nosotros pero eso no significa que no sea un riesgo. Nuestro riesgo mayor es la introducción de precursores. El consumo en el país es manejable pero ya sabemos que hay distribuidores que combinan con cocaína para generar dependencia”, señaló.

Entrevista al Ministro de la Defensa

Por su lado, el ministro de la Defensa, resaltó la labor del Ejército para cuidar las fronteras lo que dijo es la principal función de la entidad castrense en la seguridad interna.

“El Ejército es disciplinado y por eso es obediente. En coordinación el Mingob ha incautado casi 6 toneladas de ilícitos, y se ha apoyado a Conred para extinguir incendios con al menos 11 mil soldados. Reforzamos las fronteras, sobre todo en la más porosa, que es con México”, explicó.

En uno de los límites territoriales más complejos para el país por el narcotráfico, en La Mesilla, Huehuetenango, Sáenz indicó que hubo en años anteriores una “distracción” en la función principal del Ejército para el resguardo de las fronteras.

“En los últimos 100 días se mejoró la percepción de la población de la Mesilla. En los últimos años se distrajo la función del Ejército que es fronteras. Sabemos qué tenemos que hacer y se necesitan armas en el sentido tecnológico. Cada vez que se distraiga al Ejército se recrudecerá en donde no estamos”, señaló.

En uno de los temas mediáticos sobre el Ejército de los últimos días, sobre el accidente en donde murió un elemento castrense al chocar un vehículo con otro que transportaba migrantes, el ministro resaltó que la ulterior destitución de un jefe militar en Zacapa, fue una prueba de que no permitirán la corrupción.

“El vehículo que chocó no transportaba ilegales, sino que impactó con el bus que los llevaba. Como Ejército debemos mejorar nuestros controles a partir de tener más comunicación con la ciudadanía. La primera destitución fue para sentar un precedente de cero tolerancia”, expresó.

Sobre la pregunta de la posible llegada de un mujer a dirigir el Mindef o a General de División, Sáenz indicó que el proceso viene de décadas pero debe ponderar la capacidad.

“Desde 1970 se inició el camino para una general de división o ministra de la defensa. Pero es por meritocracia que se llega a esto”, explicó.

