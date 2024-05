Mixco desaprovecha dos expulsiones en Municipal y obtiene solo el empate en final de ida

Municipal y Mixco empataron a cero en la final de ida celebrada en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

El encuentro venía con el marco de la recomendación de la Conred de no ampliar el aforo en el estadio, para evitar inconvenientes con graderíos que no cumplían con normas de seguridad.

El primer tiempo fue chato, sin emociones en ambos marcos. La lluvia que cayó sobre la cancha tampoco ayudó a un mejor desempeño.

Pero todo cambió cuando los rojos se quedaron con 10 a los 43 minutos por la expulsión del panameño Edgardo Fariña quien propinó un codazo al paraguayo Roque Caballero.

Pero eso no fue todo, pues al salir, Fariña le dio un violento manotazo a Caballero que provocó a las bancas de ambos equipos. La agresión no pasó a más y el resto de los planteles de ambos cuadros no respondieron mal al hecho.

#Clausura2024 antes de abandonar el terreno de juego, el jugador rojo agrede por la espalda al elemento de Mixco

La tensión seguía en el encuentro y a los 75 minutos, Darwin Torres fue también expulsado por esperar con el codo a un rival que se le acercaba, lo que provocó el reclamo airado de Sebastián Bini al árbitro que resolvió también echarlo.

#Clausura2024 Darwin Torres y el entrenador Sebastián Bini se van expulsados para los visitantes Los Rojos juegan con 9

Si ya con 10 los rojos solo estaban a la defensa con 9, Mixco tomó las riendas totalmente del duelo y buscó abrir el marcador. Sin embargo, Mixco no lo pudo lograr y el juego terminó sin goles.

Los chicharroneros y rojos definen el campeonato el próximo domingo en el estadio de El Trébol.