La vida de la tripulación varada en el barco que se estrelló en Baltimore

Cuando el reverendo Mark Nestlehutt subió a bordo del carguero Dali una semana después de que chocara contra un puente de Baltimore, surgieron preguntas angustiosas entre los 21 miembros de la tripulación: “¿Cuándo saldré del barco? ¿Cuándo podré volver a casa?”.

Más de un mes después, los miembros de la tripulación siguen sin conocer las respuestas.

Han estado confinados en el siniestrado Dali desde que perdió potencia, se desvió de su rumbo y chocó contra el puente Francis Scott Key el 26 de marzo, matando a seis trabajadores de construcción.

Desde entonces, los 20 indios y un esrilanqués que viajaban a bordo han llorado la muerte de los fallecidos, el FBI les ha confiscado sus teléfonos móviles y han soportado una serie de explosiones controladas para romper un enorme trozo de la estructura del puente atascado en la proa del barco.

“Ha sido duro para los marinos, sobre todo porque saben que se han perdido vidas”, declaró Gwee Guo Duan, secretario general adjunto del Sindicato de Oficiales Marítimos de Singapur, uno de los sindicatos que representan a los tripulantes del buque de bandera singapurense.

Pero podrían pasar semanas o incluso meses antes de que puedan marcharse, debido a una serie de complicaciones, entre ellas los visados estadounidenses que caducaron mientras estaban atrapados. He aquí por qué siguen atrapados a bordo y cómo hacen frente a un estrés inimaginable.

Un buque tan grande como el Dali, de 106.000 toneladas y 984 pies de eslora, requiere cuidados constantes, aunque no esté en movimiento. Y un barco varado en un río sigue enfrentándose a una serie de peligros potenciales, afirma Philip C. Schifflin Jr., director del Center for Mariner Advocacy, una organización que defiende derechos de marineros.

Después de que el FBI abordara el Dali y confiscara los teléfonos móviles de los marineros, una ola de ansiedad invadió el barco, según una declaración conjunta del Sindicato de Oficiales Marítimos de Singapur, que representa a los oficiales del barco, y la Organización de Marineros de Singapur, que representa a los demás miembros de la tripulación.

Los marinos han recibido desde entonces nuevos teléfonos móviles, dijo Duan a CNN el jueves. Pero el FBI sólo ha devuelto las tarjetas SIM de algunos de los tripulantes, añadió.

Aunque los investigadores no han culpado a ningún individuo de los cortes de energía que condujeron al accidente mortal, los marinos han sentido un “temor infundado a la responsabilidad penal personal”, dijeron los dos sindicatos que representan a los tripulantes.

Además de las normas sobre personal, las investigaciones en curso y las dudas sobre si el Dali está en condiciones de zarpar, los miembros de la tripulación ni siquiera pueden pisar suelo estadounidense. Sus visados de un mes caducaron durante los casi dos meses que llevan atrapados en el Dali, según Duan.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte publicó un informe preliminar sobre el accidente a principios de esta semana, que no incluía una causa probable. Esas conclusiones formarán parte de un informe final que podría llevar a los investigadores hasta dos años.

Mientras tanto, espera que se permita a los miembros no esenciales de la tripulación salir del barco y permanecer temporalmente en tierra firme para “aliviar su estrés mental”.

Los sindicatos de los tripulantes han pedido públicamente la prórroga o renovación de los visados de los marineros. Duan también espera que las autoridades estadounidenses reevalúen quién debe permanecer en el barco y quién podría volar a casa.