Juicio contra Moisés Galindo en caso Caja de Pandora dejará juzgado de mayor riesgo

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo amparó en definitiva al abogado Moisés Galindo para que el caso Caja de Pandora, en donde figura como acusado, no sea conocido por un juzgado de mayor riesgo.

Galindo estaba enfrentando un juicio por el caso “Caja de Pandora”, donde el Ministerio Público lo acusa de presunto lavado de dinero, obtenido a través de supuestos favores que beneficiaban a los fallecidos Byron Lima Oliva y Álvaro Arzú.

Según la sala, el Ministerio Público no cumplió con el procedimiento necesario para solicitar que el caso fuera elevado a una judicatura de mayor riesgo. La solicitud debió ser realizada por la Fiscal General, lo cual no consta en el proceso. Por lo tanto, al no haberse cumplido este requisito formal, el caso no puede continuar siendo tramitado en el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Aunque la resolución no aclara si el caso debe remitirse a un juzgado ordinario, se indica que el expediente será devuelto a la juez para que proceda según lo establecido por ley.

Se espera que la jueza Abelina Cruz, al recibir el expediente, lo remita a la Cámara Penal, donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidirán si el caso continúa bajo su jurisdicción o se traslada a otro juzgado.

Además, se deberá determinar si el caso procede en el punto actual, es decir, si el abogado enfrentará juicio, o si se anula todo lo actuado hasta la fecha y se repite el proceso contra Galindo.

Por Sergio Osegueda